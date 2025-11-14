Bihar Election Results: महिला वोट बैंक बना गेमचेंजर, बिहार चुनाव परिणाम पर टी.एस. सिंहदेव का बड़ा बयान

बिहार चुनाव परिणाम पर सिंहदेव का बयान (photo source- Patrika)
Bihar Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों और नतीजों पर छत्तीसगढ़ से लगातार दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का भी बड़ा बयान सामने आया है। बिहार चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर सिंहदेव ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान पूरे समय मुकाबला बेहद कड़ा था।
कभी एनडीए आगे तो कभी इंडिया गठबंधन आगे दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस तरह से रूझान सामने आए और एनडीए गठबधंन लगभग 200 सीटों के आसपास पहुंच गया, इस तरह के भारी जनादेश की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी।
वहीं सिंहदेव ने आगे कहा कि एनडीए सरकार द्वारा महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए जमा करने की योजना ने अंतिम समय में पूरा समीकरण बदल दिया। उनके मुताबिक, महिलाओं के वोट एनडीए की जीत में निर्णायक साबित हुए, वरना इतना बड़ा जनादेश किसी के अनुमान में नहीं था।
नीतीश कुमार को बधाई देते हुए सिंहदेव ने कहा कि वे 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस, भाजपा और राजद-तीनों के साथ सरकार चलाकर अपनी विश्वसनीय छवि बनाए रखी है, जिसका सीधा असर इस चुनाव में दिखा। सिंहदेव ने यह भी माना कि मतदाताओं को यह लगा कि यह नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव हो सकता है, जिसका फायदा एनडीए को मिला।
Bihar Election Results: कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर उन्होंने कहा कि फिलहाल परिस्थितियां पार्टी के अनुकूल नहीं हैं। हालांकि, गठबंधन में रहते हुए जम्मू-कश्मीर और झारखंड में जीत मिली है और आने वाले समय में केरल और तमिलनाडु में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।
