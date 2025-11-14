Bihar Election Results: महिला वोट बैंक बना गेमचेंजर, बिहार चुनाव परिणाम पर टी.एस. सिंहदेव का बड़ा बयान

नीतीश कुमार को बधाई देते हुए सिंहदेव ने कहा कि वे 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस, भाजपा और राजद-तीनों के साथ सरकार चलाकर अपनी विश्वसनीय छवि बनाए रखी है, जिसका सीधा असर इस चुनाव में दिखा। सिंहदेव ने यह भी माना कि मतदाताओं को यह लगा कि यह नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव हो सकता है, जिसका फायदा एनडीए को मिला।