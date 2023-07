चरित्र पर उठाता था सवाल तो बेटे-बेटियों के साथ मिलकर की पड़ोसी की नृशंस हत्या, महिला व 2 बेटियां गिरफ्तार

Submitted by:

Brutal murder: हत्या करने के बाद आरोपी महिला का बेटा फरार, आए दिन बेवा महिला को कहता था कि वह गलत काम करती है, दूसरों के साथ घूमती है, रंजिश पर महिला ने बेटे-बेटियों के साथ मिलकर गले में घुसा दिया लोहे का नुकीला रॉड



Widow and his 2 daughters arrested in murder case