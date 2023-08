दुधमुंहे बच्चे व मां की कुएं में मिली लाश, मां के साथ कपड़े में बंधा था मासूम, 1 साल पहले ही हुई थी शादी

Submitted by:

Heart breaking: 3 दिन पहले घर में बिना बताए बच्चे को लेकर निकली थी महिला, 2 दिन तक काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिली महिला, तीसरे दिन गांव के निस्तार वाले कुएं में दोनों का शव मिलने से फैली सनसनी

Mother-son dead body found into the well