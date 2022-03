बलात्कार के बाद 12वीं की छात्रा की हत्या कर फांसी पर लटकाया, सबूत छिपाने हाथ पर लिखा किसी और युवक का नाम

Rape and murder: छात्रा के पिता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसकी मां बिलासपुर अपोलो में इलाज कराने गई थी, इसका फायदा उठाकर आरोपी पीछे की दीवार फांदकर घर में घुसा और बलात्कार के बाद हत्या कर दी। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतका के हाथ पर लिख दिया था किसी और युवक का नाम

अंबिकापुर. Rape and murder: सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ बलात्कार के बाद गला घोंटकर हत्या (Rape and Murder) कर दी गई। साक्ष्य छिपाने उसने छात्रा के हाथ पर किसी और युवक का नाम लिख दिया था। पीएम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या (Murder to press throat) की पुष्टि के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरु की। इस मामले में पुलिस ने पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा क्षेत्र में इस कदर फूटा कि उन्होंने शनिवार की शाम को नगर में कैंडल मार्च (Candle march) निकाला और आरोपी को फांसी देने की मांग की।

सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र में रहने वाली 12वीं की छात्रा के पिता की स्वास्थ्य खराब होने के कारण बिलासपुर स्थित अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उसकी मां द्वारा उपचार कराया जा रहा था। घटना दिवस को स्कूल की प्रायोगिक परीक्षा देकर छात्रा अपने घर लौटी थी एवं उसका भाई घर से बाहर खेलने गया था।

वापस लौटने पर घर का दरवाजा खटखटाने पर उसकी दीदी द्वारा दरवाजा नहीं खोला गया, तो उसने अपने पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद आस-पड़ोस के लोगों ने भी वहां पहुंच कर दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। इसके बाद पड़ोसियों ने घर का दरवाजा तोडक़र अंदर प्रवेश किया तो देखा कि छात्रा का शव पंखे से लटक रहा है।

इसकी सूचना भटगांव थाने को दी गई। सूचना मिलते ही भटगांव पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। प्रथम दृष्टया ही हत्या का मामला प्रतीत होने पर भटगांव पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को जानकारी देते हुए छानबीन प्रारंभ कर दी।

मामले में पुलिस ने 23 वर्षीय साबिर अली उर्फ बाबा खान को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने छात्रा के साथ बलात्कार करने के बाद गला घोंटकर हत्या (Rape and murder) करने का जुर्म कबूल लिया।

इस पर पुलिस ने उसे धारा 302, 201, 450 व 376 के तहत गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में भटगांव थाना प्रभारी विमलेश सिंह, उमेश सिंह, सुमन पांडेय, वीरेंद्र यादव, राजेश यादव, रजनीश पटेल, ताराचंद यादव, नौशाद खान, संतोष जायसवाल सक्रिय रहे।

हत्या करने के बाद शव को फंदे पर लटकाया

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना दिवस को वह मृतका के घर में पीछे के दरवाजे से घुसा। इसके बाद जबरन उसके साथ बलात्कार किया। जब मृतका ने कहा कि वह अपने परिवार वालों और पड़ोसियों को सारी बातें बताएगी।

इसके बाद साक्ष्य छिपाने के डर से बाबा खान ने छात्रा की गला घोट कर हत्या (Rape and Murder) कर दी एवं शव को दुपट्टे से पंखे पर लटका दिया। आरोपी द्वारा हत्या को आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया गया एवं मृतका के हाथों में दूसरे युवक का नाम लिखा गया कि मेरी मौत का कारण वह है, जिससे पुलिस भ्रमित होकर उस तक नही पहुंच सके।

निकाला गया कैंडल मार्च

स्थानीय जनता आरोपी को कठोर सजा देने की मांग कर रही है। इसके लिए शाम 4.30 स्थानीय निवासियों द्वारा मृतका को श्रद्धांजलि देने एवं आरोपी को कड़ी सजा देने के लिए कैंडल मार्च (Candle march) भी निकाला गया। कैंडल मार्च के दौरान घटना को लेकर लोगों का गुस्सा नजर आया। इस दौरान लोगों ने हत्यारे को फांसी देने की मांग की गई।

