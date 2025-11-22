Traffic rules violation: सडक़ पर लहराकर चला रहा था ट्रैक्टर, नंबर प्लेट भी था गायब, 8 हजार रुपए का लगा झटका

सूरजपुर। एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने सडक़ दुर्घटनाओं पर रोक लगाने, सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित कराने एवं यातायात नियमों के प्रति लापरवाही (Traffic rules violation) पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके परिपालन में पुलिस द्वारा लगातार यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच पुलिस ने शनिवार की दोपहर बिना नंबर प्लेट सडक़ पर लहराते हुए ट्रैक्टर चला रहे ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।