Strike postpone: Video: सहकारी समिति के प्रबंधकों व कंप्यूटर ऑपरेटरों ने स्थगित की हड़ताल, कहा- एफआईआर, निलंबन और बर्खास्तगी करें शून्य

अंबिकापुर।छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित (Strike postpone) कर दिया है। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर वे 3 नवंबर से हड़ताल पर थे। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि किसान हित, लोक हित व सोसायटी हित में हमने ये फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने उनके ऊपर एस्मा के तहत की गई एफआईआर, निलंबन, बर्खास्तगी व स्थानांतरण की कार्रवाई को शून्य करने की मांग शासन से की है।