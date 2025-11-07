Patrika LogoSwitch to English

सुरजपुर

Truck accident: एनएच पर 2 ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत, मामा-भांजे की मौत, 2 गंभीर, लगा जाम, गैसकटर से काटकर निकाले गए शव

Truck accident: अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ नेशनल हाइवे क्रमांक-43 पर अलसुबह हुआ हादसा, घंटों की मशक्कत के बाद कटर से ट्रक को काटकर मामा-भांजा का निकाला गया शव

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 07, 2025

Truck accident

2 truck accident (Photo- Patrika)

सूरजपुर। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतग्रत ग्राम कमलपुर कोटमी के पास शुक्रवार की सुबह नेशनल हाइवे-43 पर एक दिल दहला देने वाला हादसा (Truck accident) हुआ। दो ट्रकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत में मामा-भांजा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृत मामा-भांजा ट्रक में ड्राइवर व खलासी के रूप में कार्यरत थे। हादसे के बाद ट्रेलर के बीच सड़म में आ जाने से नेशनल हाइवे पर घंटों जाम लगा रहा।

ट्रक क्रमांक सीजी 10 बीपी- 8290 में सरिया लोड कर उसका चालक शुक्रवार की सुबह अंबिकापुर से मनेंद्रगढ़ की ओर जा रहा था। करीब 4.30 बजे ट्रक सूरजपुर से लगे ग्राम कमलपुर कोटमी के पास पहुंचा ही था कि सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक क्रमांक एचपी 24 डी-8850 से उसकी आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत (Truck accident) हो गई।

दूसरा ट्रक सतना से गेहूं लेकर ओडिशा की ओर जा रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। वहीं उसमें सवार ड्राइवर मुन्ना लाल यादव 42 वर्ष व क्लीनर विपिन यादव 18 वर्ष की मौके पर ही मौत (Truck accident) हो गई। दोनों मामा-भांजा बताए जा रहे हैं, दोनों मध्यप्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत मऊगंज के निवासी थे।

ड्राइवर व क्लीनर को ले जाया गया अस्पताल

हादसे में दूसरे ट्रक (Truck accident) में सवार मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिला अंतर्गत ग्राम बभनी निवासी अनूप पटेल 23 वर्ष और अनूपम महारा 21 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी सूचना वहां से गुजर रहे लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल ड्राइवर-क्लीनर को सूरजपुर जिला अस्पताल भिजवाया। दोनों की हालत स्थिर है।

Truck accident: एनएच पर लगा जाम

हादसे (Truck accident) के बाद नेशनल हाइवे-43 पर सडक़ के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को डायवर्ट किया और करीब 2 घंटे बाद सडक़ पर फिर से आवागमन शुरु कराया। इस दौरान कोतवाली निरीक्षक विमलेश दुबे, यातायात प्रभारी बृजकिशोर पांडेय दल-बल के साथ मौके पर सक्रिय रहे।

Published on:

07 Nov 2025 07:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Truck accident: एनएच पर 2 ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत, मामा-भांजे की मौत, 2 गंभीर, लगा जाम, गैसकटर से काटकर निकाले गए शव

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

