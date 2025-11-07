Truck accident: एनएच पर 2 ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत, मामा-भांजे की मौत, 2 गंभीर, लगा जाम, गैसकटर से काटकर निकाले गए शव

सूरजपुर। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतग्रत ग्राम कमलपुर कोटमी के पास शुक्रवार की सुबह नेशनल हाइवे-43 पर एक दिल दहला देने वाला हादसा (Truck accident) हुआ। दो ट्रकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत में मामा-भांजा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृत मामा-भांजा ट्रक में ड्राइवर व खलासी के रूप में कार्यरत थे। हादसे के बाद ट्रेलर के बीच सड़म में आ जाने से नेशनल हाइवे पर घंटों जाम लगा रहा।