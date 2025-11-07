Surguja roads: सरगुजा में 195 किमी सडक़ों पर बीटी पैच रिपेयरिंग का चल रहा काम, ऑफिसर बोले- क्वालिटी पर दे रहे ध्यान

BT patch repair work in Surguja (Photo- PRO)
अंबिकापुर। सरगुजा जिले में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडक़) संभाग अंबिकापुर द्वारा जिले के विभिन्न मार्गों पर बीटी पैच रिपेयर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। विभाग द्वारा सडक़ों के मरम्मत एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कुल 30 मार्गों पर 195 किलोमीटर पर मरम्मत (Surguja roads) का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए राशि 654.85 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि सभी 30 मार्गों को 6 ग्रुप में विभाजित कर निविदा प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है तथा सभी कार्यों के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। अब तक लहपटरा-बेलखरिखा मार्ग, (Surguja roads) जमगला एप्रोच मार्ग, अमगसी-चैनपुर मार्ग, टपरकेला-धनपुरी मार्ग, जरहाडांड़-मुन्दराडांड़ मार्ग तथा मेण्ड्रा-हरिहरपुर-शिवपुर-करजी मार्ग में बीटी पैच रिपेयर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
वर्तमान में अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग, केदमा-बनकेसमा मार्ग एवं दरिमा-बड़ेदमाली-लखनपुर मार्ग में बीटी पैच रिपेयर कार्य तेजी से जारी (Surguja roads) है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अब तक 53 किलोमीटर लंबाई में कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष 142 किलोमीटर लंबाई में कार्य दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।
लोक निर्माण विभाग ने बताया कि सभी मार्गों (Surguja roads) पर गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि बरसात एवं भारी यातायात के दौरान भी सडक़ों की स्थिति बेहतर बनी रहे। कार्यों की नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।
इन कार्यों के पूर्ण होने से जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क सुदृढ़ होगा, परिवहन व्यवस्था में सुधार आएगा तथा नागरिकों को यात्रा में सुविधा मिलेगी।
