Surguja roads: सरगुजा में 195 किमी सडक़ों पर बीटी पैच रिपेयरिंग का चल रहा काम, ऑफिसर बोले- क्वालिटी पर दे रहे ध्यान

अंबिकापुर। सरगुजा जिले में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडक़) संभाग अंबिकापुर द्वारा जिले के विभिन्न मार्गों पर बीटी पैच रिपेयर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। विभाग द्वारा सडक़ों के मरम्मत एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कुल 30 मार्गों पर 195 किलोमीटर पर मरम्मत (Surguja roads) का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए राशि 654.85 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।