US Open 2025: लेहेका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में कार्लोस अल्काराज, नोवाक जोकोविच से होगा मुक़ाबला

Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz, US Open 2025: यूएस ओपन क्वार्टर फाइनल में कार्लोस अल्काराज ने जिरी लेहेका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 22 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी ने न्यूयॉर्क में बिना कोई सेट गंवाए 6-4, 6-2, 6-4 से जीत हासिल की। यह मुकाबला 1 घंटे 56 मिनट तक चला। अल्काराज यूएस ओपन 2023 के बाद पहली बार किसी हार्ड-कोर्ट मेजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, जहां उनका सामना चार बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच से होगा।