Tennis News

US Open 2025: लेहेका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में कार्लोस अल्काराज, नोवाक जोकोविच से होगा मुक़ाबला

अल्काराज यूएस ओपन 2023 के बाद पहली बार किसी हार्ड-कोर्ट मेजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, जहां उनका सामना चार बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच से होगा।

भारत

Siddharth Rai

Sep 03, 2025

US Open 2025: सेमीफिनल में कार्लोस अल्काराज से भिड़ेंगे नोवाक जोकोविच (Photo - IANS)

Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz, US Open 2025: यूएस ओपन क्वार्टर फाइनल में कार्लोस अल्काराज ने जिरी लेहेका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 22 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी ने न्यूयॉर्क में बिना कोई सेट गंवाए 6-4, 6-2, 6-4 से जीत हासिल की। यह मुकाबला 1 घंटे 56 मिनट तक चला। अल्काराज यूएस ओपन 2023 के बाद पहली बार किसी हार्ड-कोर्ट मेजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, जहां उनका सामना चार बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच से होगा।

इसी के साथ कार्लोस अल्काराज ने 2022 के बाद से अपने पहले हार्ड-कोर्ट मेजर खिताब की दौड़ में बने रहने की उम्मीद जगाई है। एटीपी विन/लॉस इंडेक्स के अनुसार, कार्लोस अल्काराज ने साल 2025 में अब तक 59 जीत और 6 खिताब अपने नाम किए हैं, जो टूर में सबसे ज्यादा हैं। वह अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (2023 में 65 जीत और 6 खिताब) को पीछे छोड़ने की स्थिति में नजर आ रहे हैं।

इस हफ्ते पीआईएफ एटीपी रैंकिंग्स में नंबर-1 स्थान भी दांव पर है। अल्काराज ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी जानिक सिनर पर दबाव बढ़ा दिया है। अगर वह न्यूयॉर्क में गत चैंपियन के प्रदर्शन की बराबरी या उससे बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, तो सितंबर 2023 के बाद पहली बार विश्व नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे।

अल्काराज ने कहा, "अगर मैं नंबर 1 स्थान के बारे में बहुत ज्यादा सोचूंगा, तो खुद पर दबाव डालूंगा। हालांकि, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं बस कोर्ट पर उतरकर अपना काम करना चाहता हूं। अपने लक्ष्यों का पीछा करना चाहता हूं। जितना हो सके, उतना आनंद लेना चाहता हूं। मैं नंबर-1 की रेस के बारे में ज्यादा नहीं सोचता।"

जिरी लेहेका टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले करियर की सर्वश्रेष्ठ 21वीं रैंकिंग पर पहुंचे थे। यूएस ओपन में लिहेका शानदार प्रदर्शन के चलते नई रैंकिंग जारी होने पर टॉप-20 में शामिल हो जाएंगे।

जिरी लेहेका ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैंने कार्लोस का ग्रैंड स्लैम वर्जन देखा। मैं इसे इसी तरह देखना चाहूंगा, क्योंकि यह मुश्किल मैच था। कार्लोस ने दिखाया कि वह खिताब के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। मुझे नहीं लगता कि यह मेरी तरफ से खराब प्रदर्शन था। मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था, लेकिन जो सबसे जरूरी चीजें उन्हें करनी थीं, उसे उन्होंने मुझसे बेहतर किया।"

Published on:

03 Sept 2025 12:25 pm

Hindi News / Sports / Tennis News / US Open 2025: लेहेका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में कार्लोस अल्काराज, नोवाक जोकोविच से होगा मुक़ाबला

