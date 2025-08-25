US Open 2025: गैरवरीयता प्राप्त खिलाड़ी से हारे मेदवेदेव, रेफरी से हुई तीखी बहस, तिलमिलाकर तोड़ा रैकेट

Benjamin Bonzi vs Daniil Dedvedev: रविवार से शुरू हुए यूएस ओपन 2025 में सोमवार को बड़ा बवाल हो गया। पहले दौर के एक मुकाबले में 2021 संस्करण के चैंपियन डेनियल मेदवेदेव का सामना गैरवरीयता प्राप्त फ्रांस के बेंजामिन बोन्ज़ी से हुआ। इस मुकाबले में एक फोटोग्राफर की वजह से इतना बवाल हुआ कि मेदवेदेव रेफरी से भिड़ गए और बाद में उन्होंने अपना रैकेट गुस्से तोड़ दिया। दरअसल जब तीसरे सेट का खेला जा रहा था और पहले दो सेट मेदवेदेव गंवा चुके थे। तभी एक फोटोग्राफर कोर्ट से बाहर जाने लगा। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ।