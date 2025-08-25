US Open 2025: गैरवरीयता प्राप्त खिलाड़ी से हारे मेदवेदेव, रेफरी से हुई तीखी बहस, तिलमिलाकर तोड़ा रैकेट

Benjamin Bonzi vs Daniil Dedvedev: रविवार से शुरू हुए यूएस ओपन 2025 में सोमवार को बड़ा बवाल हो गया। पहले दौर के एक मुकाबले में 2021 संस्करण के चैंपियन डेनियल मेदवेदेव का सामना गैरवरीयता प्राप्त फ्रांस के बेंजामिन बोन्ज़ी से हुआ। इस मुकाबले में एक फोटोग्राफर की वजह से इतना बवाल हुआ कि मेदवेदेव रेफरी से भिड़ गए और बाद में उन्होंने अपना रैकेट गुस्से तोड़ दिया। दरअसल जब तीसरे सेट का खेला जा रहा था और पहले दो सेट मेदवेदेव गंवा चुके थे। तभी एक फोटोग्राफर कोर्ट से बाहर जाने लगा। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ।
दरअसल रविवार को फ्रांस के बोन्ज़ी एक उलटफेर करने की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने पहला सेट 6-3 और दूसरा सेट 7-5 के अंतर अपने नाम कर लिया था। इसके बाद तीसरे सेट में भी बेंजामिन बोन्ज़ी 5-4 से आगे चल रहे थे। इस दौरान उनकी सर्विस में गेंद नेट से टकरा गई। उसी दौरान फोटोग्राफर कोर्ट के पीछे से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। टेनिस में बढ़त बना ली और अपनी दूसरी सर्विस कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी सर्विस नेट पर लग गई।
टेनिस का नियम कहता है कि जब अपना पहला सर्विस करते हैं और गेंद नेट से टकरा जाती है और दूसरी ओर नहीं जा पाती तो आपको एक और सर्विस करने का मौका मिलता है। दूसरी सर्विस में भी अगर गेंद नेट से टकरा जाती है तो वहं आप अंक गंवा देते हैं। हालांकि रेफरी ने अपने फैसले से चौका दिया और बेंजामिन बोन्ज़ी को फिर से पहली सर्विस करने के लिए कहा। इसपर मेदवदेव भड़क गए और उन्होंने रेफरी से काफी देर तक बहस की।
इसके बाद खेल पूरी तरह बदल गया और बेंजामिन बोन्ज़ी पहली बार गेम में सर्विस गंवा बैठे। उन्होंने सेट भी गंवाया। चौथे सेट को मेदवेदेव ने अपने नाम कर 5वें और निर्णायक मुकाबले तक मैच को पहुंचाया। हालांकि 5वें सेट में मेदवेदेव हार गए। इस हार के बाद रूसी खिलाड़ी का गुस्सा मैदान पर ही देखने को मिला और उन्होंने अपना रैकेट तोड़ दिया। बोन्जी ने 6-3, 7-5,6-7,0-6,6-4 से मुकाबला जीता और अगले दौर में जगह बना ली, जबकि 2021 के चैंपियन डेनियल मेदवेदेव हारकर पहले राउंड से ही बाहर हो गए।