US Open 2025: गत विजेता एरानी-वावासोरी ने मिक्स्ड डबल्स में रायबाकिना-फ्रिट्ज को हराया

नए फॉर्मेट में इटैलियन जोड़ी ने दबाव को आसानी से झेला। इस फॉर्मेट में पहले चार गेम तक सेट, नो-एड स्कोरिंग और तीसरे सेट की जगह 10-प्वॉइंट का मैच टाईब्रेक शामिल है। 2025 रोलां गैरो चैंपियन इस जोड़ी ने शुरुआत से ही अपनी केमिस्ट्री और अनुभव दिखाते हुए जल्द ही फ्रिट्ज और राइबाकिना (महिला सिंगल्स की 10वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी) के खिलाफ पहला सेट 4-2 से जीत लिया।