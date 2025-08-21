Patrika LogoSwitch to English

Tennis News

US Open 2025: बारिश बनी विलेन, एक के बाद एक यूएस ओपन के कई क्वालीफाइंग मैच रद्द

यूएस ओपन सीजन का आखिरी बड़ा टूर्नामेंट है। डिनो प्रिजमिक, अलेक्जेंडर ब्लॉक्स, री सकामोटो, मार्टिन लैंडालूस और रोड्रिगो पाचेको मेंडेज टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। टूर के दिग्गज बर्नार्ड टॉमिक, लॉयड हैरिस और जान-लेनार्ड स्ट्रफ क्वालीफाइंग ड्रॉ में बने हुए हैं।

भारत

Siddharth Rai

Aug 21, 2025

यूएस ओपन के क्वालीफाइंग मैच पर बारिश का प्रकोप जारी है (Photo - US Open site)

US open 2025: विंबलडन के बाद टेनिस प्रेमियों को यूएस ओपन का बेसब्री से इंतजार रहता है। यूएस ओपन के क्वालीफाइंग मैच चल रहे हैं, जिस पर बारिश का प्रकोप जारी है नतीजतन मैचों को रद्द करना पड़ा है। बारिश के कारण बुधवार को यूएस ओपन के क्वालीफाइंग मैच रद्द कर दिए गए। सिर्फ 45 मिनट का खेल हो सका था, जब बारिश ने खलल डाला। लंबे समय तक बारिश नहीं रुकी तो मैचों को रद्द करने का निर्णय लिया गया। बारिश के कारण छह पुरुष मैचों को रद्द करना पड़ा।

यूएस ओपन सीजन का आखिरी बड़ा टूर्नामेंट है। डिनो प्रिजमिक, अलेक्जेंडर ब्लॉक्स, री सकामोटो, मार्टिन लैंडालूस और रोड्रिगो पाचेको मेंडेज टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। टूर के दिग्गज बर्नार्ड टॉमिक, लॉयड हैरिस और जान-लेनार्ड स्ट्रफ क्वालीफाइंग ड्रॉ में बने हुए हैं।

यूएस ओपन के मिश्रित युगल मुकाबले तय कार्यक्रम के अनुसार होंगे। नंबर 1 वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला-जैक ड्रेपर और नंबर 3 वरीयता प्राप्त इगा स्वियाटेक-कैस्पर रूड ने आर्थर ऐश स्टेडियम की बंद छत के नीचे एक कड़े, उच्च-गुणवत्ता वाले मुकाबले में 2025 मिश्रित युगल सेमीफाइनल की शुरुआत की।

स्वियाटेक-रूड ने शीर्ष वरीयता प्राप्त पेगुला-ड्रेपर को 3-5, 5-3, [10-8] से हराकर मिश्रित युगल फ़ाइनल में प्रवेश किया। सारा इरानी और एंड्रिया वावस्सोरी की गत चैंपियन इतालवी जोड़ी ने सेमीफाइनल मैच में अमेरिकी डेनियल कॉलिन्स और क्रिश्चियन हैरिसन को 4-2, 4-2 से हराकर स्वियाटेक-रूड के साथ फाइनल में जगह बनाई।

इटालियन जोड़ी चैंपियनशिप खिताब और 10 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि के लिए नंबर 3 वरीयता प्राप्त स्वियाटेक और रूड से भिड़ रही है। टूर्नामेंट के पहले तीन राउंड के मैच, जिनमें आज रात का सेमीफाइनल भी शामिल है, तीन-तीन सेटों के सर्वश्रेष्ठ मुकाबले होंगे, जिनमें प्रत्येक सेट चार गेमों का होगा (4-4 पर टाईब्रेक) और तीसरे सेट के बदले 10-पॉइंट टाईब्रेक होगा।

फाइनल पारंपरिक सेटों के साथ छह गेमों का होगा, जिसमें अगर प्रतियोगी सेट बांट लेते हैं, तो विजेता का फैसला 10-पॉइंट मैच टाईब्रेक से होगा।

21 Aug 2025 10:51 am

