US Open 2025: बारिश बनी विलेन, एक के बाद एक यूएस ओपन के कई क्वालीफाइंग मैच रद्द

US open 2025: विंबलडन के बाद टेनिस प्रेमियों को यूएस ओपन का बेसब्री से इंतजार रहता है। यूएस ओपन के क्वालीफाइंग मैच चल रहे हैं, जिस पर बारिश का प्रकोप जारी है नतीजतन मैचों को रद्द करना पड़ा है। बारिश के कारण बुधवार को यूएस ओपन के क्वालीफाइंग मैच रद्द कर दिए गए। सिर्फ 45 मिनट का खेल हो सका था, जब बारिश ने खलल डाला। लंबे समय तक बारिश नहीं रुकी तो मैचों को रद्द करने का निर्णय लिया गया। बारिश के कारण छह पुरुष मैचों को रद्द करना पड़ा।