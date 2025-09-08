US Open: कार्लोस अल्काराज़ ने रचा इतिहास, फाइनल में सिनर को हराकर खिताब के साथ जीता विश्व नंबर-1 का ताज

2025 US Open Final Highlights: कार्लोस अल्काराज़ ने खेल के प्रमुख हार्ड-कोर्ट खिलाड़ी जैनिक सिनर को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से हराकर अपना छठा और यूएस ओपन में दूसरा बड़ा खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। 22 वर्षीय अल्काराज ने अपने करियर के 15वें और लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में अपने प्रतिद्वंद्वी को कड़ी टक्कर देते हुए दो घंटे 42 मिनट में जीत हासिल की। यूएस ओपन में जीत के साथ अल्काराज़ इतिहास में छह मेजर खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं और एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर वापसी करने में सफल रहे हैं। अल्काराज़ आज 8 सितंबर से नंबर 1 पर अपना 37वां हफ़्ता शुरू करेंगे और सितंबर 2023 के बाद पहली बार शीर्ष स्थान पर वापसी करेंगे।