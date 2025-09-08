Patrika LogoSwitch to English

Tennis News

US Open: कार्लोस अल्काराज़ ने रचा इतिहास, फाइनल में सिनर को हराकर खिताब के साथ जीता विश्व नंबर-1 का ताज

US Open Final: कार्लोस अल्काराज़ ने यूएस ओपन के फाइनल में जैनिक सिनर को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से हराते हुए इतिहास रच दिया है। ये उनका छठा और यूएस ओपन में दूसरा बड़ा खिताब है।

भारत

lokesh verma

Sep 08, 2025

US Open Final
कार्लोस अल्काराज़ ने यूएस ओपन के खिताब के साथ। (फोटो सोर्स: IANS)

2025 US Open Final Highlights: कार्लोस अल्काराज़ ने खेल के प्रमुख हार्ड-कोर्ट खिलाड़ी जैनिक सिनर को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से हराकर अपना छठा और यूएस ओपन में दूसरा बड़ा खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। 22 वर्षीय अल्काराज ने अपने करियर के 15वें और लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में अपने प्रतिद्वंद्वी को कड़ी टक्कर देते हुए दो घंटे 42 मिनट में जीत हासिल की। यूएस ओपन में जीत के साथ अल्काराज़ इतिहास में छह मेजर खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं और एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर वापसी करने में सफल रहे हैं। अल्काराज़ आज 8 सितंबर से नंबर 1 पर अपना 37वां हफ़्ता शुरू करेंगे और सितंबर 2023 के बाद पहली बार शीर्ष स्थान पर वापसी करेंगे।

तीनों कोर्ट पर जीतने वाले चौथे खिलाड़ी

अल्काराज़ इतिहास में चौथे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने तीनों सतहों (दो हार्ड कोर्ट, दो क्ले कोर्ट और दो ग्रास कोर्ट) पर कई मेजर खिताब जीते हैं। वह इस सूची में नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और मैट्स विलेंडर के साथ शामिल हो गए हैं। वहीं, सिनर रविवार से पहले हार्ड-कोर्ट मेजर टूर्नामेंट में 27 मैचों की जीत की लय में थे, लेकिन इस हार के साथ ही उनकी लय टूट गई है।

सिनर ने भी बनाया ये रिकॉर्ड

सिनर न्यूयॉर्क में फाइनल, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन चैंपियन, ओपन एरा में एक सीज़न में चारों मेजर टूर्नामेंटों का फाइनल खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। सिनर रोलांड गैरोस के फाइनल में भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने तीन चैंपियनशिप पॉइंट हासिल किए थे, लेकिन फिर एक सर्वकालिक क्लासिक मुकाबले में अल्काराज़ से हार गए।

एक नजर मैच पर

मैच की बात करें तो अल्काराज़ शुरू से ही आक्रामक नजर आए और सिनर की मुश्किलें शुरू हो गईं। फाइनल शुरू होने के सिर्फ़ चार मिनट बाद ही इतालवी खिलाड़ी को अपना पहला ब्रेक पॉइंट झेलना पड़ा। अल्काराज़ ने सिर्फ़ नौ मिनट में ही 1-0 की बढ़त बना ली थी। इसके बाद उन्‍होंन पहला सेट 6-2 से अपने नाम किया, लेकिन दूसरा सेट अल्‍काराज 3-6 गंवा बैठे। इसके बाद उन्‍होंने जोरदार वापसी करते हुए 6-1 तीसरा सेट अपने नाम किया और फिर 6-4 से चौथा सेट जीतकर खिताब अपने नाम किया।

