भाजपा नेता धर्मेंद्र मोदी का अभद्र वीडियो वायरल, SC-ST एक्ट में केस दर्ज, पार्टी में हड़कंप

bjp leader viral video sc st act case tikamgarh (फोटो- सोशल मीडिया)
bjp leader viral video: टीकमगढ़ के मोहनगढ़ थाना पुलिस ने मोहनगढ़ के भाजपा के मंडल महामंत्री धर्मेंद्र कुमार मोदी (Mandal Mahamantri Dharmendra Modi) पर एससीएसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। उनके द्वारा मीडिया को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
जतारा एसडीओपी अभिषेक गौतम ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो एवं उनके खिलाफ राकेश भास्कर द्वारा की गई शिकायत के बाद धर्मेंद्र कुमार मोदी के खिलाफ धारा 296, 35-3 एवं एससीएसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। (mp news)
वहीं शिकायतकर्ता राकेश भास्कर ने बताया कि मोदी के द्वारा उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था और मौके पर मौजूद रियाज खान ने इसका वीडियो बना लिया था। इस वीडियो में मोदी मीडिया को लेकर बेहद ही अभद्र एवं अश्लील भाषा का प्रयोग करते दिखाई दे रहे थे। यह वीडियो सामने आने के बाद मीडिया से जुड़े लोगों ने इसकी निंदा कर कार्रवाई की मांग की थी। वायरल वीडियो में बहुत बार अपशब्दों का प्रयोग किया गया है इसलिए ये वीडियो दिखाने लायक नहीं है।
वहीं इस मामले को पार्टी ने भी गंभीरता से लिया है। निवाड़ी जिले के भाजपा अध्यक्ष राजेश पटेरिया ने बताया कि उन्होंने यह वीडियो प्रदेश पदाधिकारियों के पास भेजा है और इसकी शिकायत की है। प्रदेश नेतृत्व आगे जैसा निर्देश देगा, कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भी इस वीडियो को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
बड़ी खबरेंView All
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग