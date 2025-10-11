एमपी में केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए जल्द होगा जमीन अधिग्रहण, डेड लाइन तय

Land acquisition for Ken-Betwa Link Project to begin soon deadline set
ken-betwa river interlinking: मध्यप्रदेश में केन-बेतवा लिंक परियोजना का काम पूरा करने की सरकार ने डेड लाइन तय कर दी है। यह काम 2030 तक पूरा करना होगा। इसके साथ ही इस नहर के एलाइन्मेंट को भी बदला जाएगा। इसमें टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले में 7 जगहों पर सुधार कर नहर को निकाला जाएगा। ऐसे में विभाग ने यह काम शुरू कर दिया है। वहीं केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने की बात कही जा रही है।
केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत खोदी जाने वाली नहर के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का सर्वे जून माह में पूरा कर लिया गया था। इसके बाद इसके अधिग्रहण की तैयारी शुरू की गई थी तो उसी समय इसके मार्ग में आने वाले निवाड़ी जिले के नए प्रशासनिक और कर्मचारी भवन के साथ ही अन्य जगहों पर आ रहे रहवासी क्षेत्र की समस्या सामने आई थी। ऐसे में नहर के मार्ग को इन स्थानों पर बदलने पर विचार किया जाने लगा था। अब विभाग ने यह तय कर लिया है कि इन जगहों पर नहर के मार्ग को बदला जाएगा। इसकी भी प्रक्रिया पहले ही लगभग की जा चुकी थी, ऐसे में अब विभाग इसे फाइनल करने जा रहा है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के एसडीओ रजनीश तिवारी ने बताया कि नहर के मार्ग के परिवर्तन के लिए पूर्व में किए गए सर्वे को फाइनल कर विभाग को भेजा जाएगा और उसके बाद इसका काम शुरू कर दिया जाएगा।
एसडीओ रजनीश तिवारी ने बताया कि नहर का एलाइन्मेंट निवाड़ी खास, बम्हौरी शीतल, रामनगर पलेरा, गुना नजदीक पाली, बहारूताल एवं ग्राम जेवर में बदला जाएगा। उन्होंने बताया कि निवाड़ी खास में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन नहर के मार्ग में आ रहे हैं। ऐसे में यहां पर कुछ जगह इसे कम चौड़ा किया जाएगा तो कुछ जगह रास्ता बदला जाएगा। ऐसे ही बम्हौरी शीतल और बहारूताल गांव में तालाब नहर के मार्ग में आ रहे हैं। रामनगर में किला और तालाब को बचाने के लिए यहां पर भी नहर का मार्ग बदला जाएगा। साथ ही जेवर में और गुड़ा नजदीक पाली में रहवासी क्षेत्र को बचाने के लिए नहर को बदला जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग