एमपी में केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए जल्द होगा जमीन अधिग्रहण, डेड लाइन तय

केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत खोदी जाने वाली नहर के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का सर्वे जून माह में पूरा कर लिया गया था। इसके बाद इसके अधिग्रहण की तैयारी शुरू की गई थी तो उसी समय इसके मार्ग में आने वाले निवाड़ी जिले के नए प्रशासनिक और कर्मचारी भवन के साथ ही अन्य जगहों पर आ रहे रहवासी क्षेत्र की समस्या सामने आई थी। ऐसे में नहर के मार्ग को इन स्थानों पर बदलने पर विचार किया जाने लगा था। अब विभाग ने यह तय कर लिया है कि इन जगहों पर नहर के मार्ग को बदला जाएगा। इसकी भी प्रक्रिया पहले ही लगभग की जा चुकी थी, ऐसे में अब विभाग इसे फाइनल करने जा रहा है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के एसडीओ रजनीश तिवारी ने बताया कि नहर के मार्ग के परिवर्तन के लिए पूर्व में किए गए सर्वे को फाइनल कर विभाग को भेजा जाएगा और उसके बाद इसका काम शुरू कर दिया जाएगा।