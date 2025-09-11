MP में अब AI की मदद से बनाए जाएंगे प्रश्नपत्र, शिक्षकों को दी जाएगी ट्रेनिंग

questions papers through AI: समय की बचत करते हुए बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से रूबरू कराया जा रहा। एआई के बढ़ते चलन के बीच शिक्षक खुद को कैसे अपटेड करें और अपने शिक्षण कार्य में कैसे इसका उपयोग करें, इसकी जानकारी शिक्षकों को देने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में माध्यमिक से हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन तेजी से बढ़ रहा है। (MP News)
पिछले कुछ समय में हर क्षेत्र में एआई का उपयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में शासन ने अब सरकारी स्कूल के शिक्षकों को भी इसमें दक्ष करने एवं उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें भी ट्रेनिंग दी जा रही है। टीकमगढ़ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में भोपाल से आए एक्यूप संस्था के प्रशिक्षण मैनेजर प्रमोद सिंह यादव एवं रविकांत प्रतिदिन 50 शिक्षकों का इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। डाइट में प्रशिक्षण प्रभारी राम तिवारी ने बताया कि पहले चरण में जिले के 250 शिक्षकों यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। (MP News)
प्रशिक्षण का मकसद है कि शिक्षा के क्षेत्र में एआई के चलन के बीच शिक्षक नई तकनीकी के साथ तालमेल बैठा सकें और छात्रों को आधुनिक शिक्षा दे सकें। प्रशिक्षक डॉक्टर दीपक कुमार जैन ने बताया, शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी से कार्य में सुधार होगा। प्रशिक्षण में शिक्षकों को एआई के चैट जीटीपी, नोटो लेन, जैमिन आई, केनवा एआई टूल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे शिक्षक छात्रों के लिए कम समय में बेहतर प्रश्न पत्र तैयार कर पाएंगे।
बेहतर नोट्स, प्रश्न-पत्रों की जांच सहित अन्य चीजों में सुविधा होगी। एआई तकनीक को और अच्छे से पहचान कर भविष्य के लिए तैयार रह पाएंगे। प्रशिक्षक प्रमोद सिंह यादव ने बताया, प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों से एआई को लेकर एक्टिविटी कराई जाती है। ताकि समझा जा सके कि वह इसका उपयोग करने लगे हैं। उनसे एआई से प्रश्न पत्र तैयार कराना, नोट्स तैयार कराने जैसी एक्टिविटी कराई जा रही है। यदि किसी को इसमें समस्या होती है तो उसे तत्काल दूर किया जाता है। (MP News)