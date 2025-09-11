MP में अब AI की मदद से बनाए जाएंगे प्रश्नपत्र, शिक्षकों को दी जाएगी ट्रेनिंग

पिछले कुछ समय में हर क्षेत्र में एआई का उपयोग तेजी से बढ़‌ता जा रहा है। ऐसे में शासन ने अब सरकारी स्कूल के शिक्षकों को भी इसमें दक्ष करने एवं उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें भी ट्रेनिंग दी जा रही है। टीकमगढ़ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में भोपाल से आए एक्यूप संस्था के प्रशिक्षण मैनेजर प्रमोद सिंह यादव एवं रविकांत प्रतिदिन 50 शिक्षकों का इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। डाइट में प्रशिक्षण प्रभारी राम तिवारी ने बताया कि पहले चरण में जिले के 250 शिक्षकों यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। (MP News)