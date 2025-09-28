शादी के बाद छत से भाग रही थी दुल्हन, पड़ोसियों ने पकड़ा तो मचा हंगामा

मनीष ने बताया कि 23 सितंबर को वह अपने काम पर चला गया और उसकी मां सो रही थी। उसी समय अनसुइया 6 हजार रुपए लेकर घर की छत से भाग निकली। वह बाजू के घरों की छत से होकर भाग रही थी ऐसे में पड़ोसी ने उसे पकड़ लिया और सूचना दी। इस पर वह घर गया और अनसुइया को साथ लेकर आया। भागने का कारण पूछने पर अनसुइया ने बताया कि वह उसके साथ शादी करना नहीं चाहती है। उसने चार-पांच दिन अपने दीदी-जीजाजी के पास रहने की बात कही और उसके बाद आने के बारे में बताने को कहा। इस पर परेशान होकर मनीष ने 24 सितंबर को मनोहर, रामस्वरूप लोधी को बुलाकर स्टांप पर लिखा-पढ़ी कराकर अनसुइया को उनके साथ भेज दिया। एसपी से शिकायत कर बताया है कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं है। वहीं उसने विवाह के लिए दिए गए 1.80 लाख रुपए वापस कराने की मांग की है। यह रुपए अब आरोपी वापस नहीं कर रहे हैं।