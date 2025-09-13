एमपी में किसान ने तहसील के गेट पर की सुसाइड करने की कोशिश

शुक्रवार को डिप्टी कमिश्नर विनय द्विवेदी मोहनगढ़ तहसील का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उनके आने की सूचना मिलते ही किसान घनश्याम प्रजापति उनसे मिलने पहुंच गया। घनश्याम का चार साल पहले मकान जल गया था। घनश्याम का कहना था कि मकान जलने पर उसे सहायता राशि देने का एफपीओ जारी किया गया था, लेकिन किसी ने उसे कैंसिल करा दिया और उसे आज तक राशि नहीं मिली है। इसके लिए वह कई बार तहसीलदार के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों से मांग कर चुका है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। सूचना मिलने पर वह डिप्टी कमिश्नर द्विवेदी से मिलने आया था। यहां पर तहसील के कर्मचारियों ने उसे अंदर जाने से रोका तो उसने जमकर हंगामा किया।