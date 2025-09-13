क्या सोनम रघुवंशी को मिलेगी जमानत? वकील ने चार्जशीट में निकाली खामियां..

sonam raghuwanshi: मध्यप्रदेश के इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय के शिलॉन्ग में हनीमून पर हुई हत्या के मामले में मेघालय पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसी बीच खबर है कि पति राजा की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई है। सोनम रघुवंशी के वकील ने जमानत याचिका दायर की है और दावा किया है कि जो 790 पेज की जो चार्जशीट पेश की गई है उसमें कई खामियां हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम रघुवंशी और उसका प्रेमी राज कुशवाह मुख्य आरोपी हैं।
राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी के वकील ने कोर्ट में सोनम की जमानत के लिए याचिका दायर की है। इस जमानत याचिका पर सोहरा उप-मंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है। अतिरिक्त लोक अभियोजक तुषार चंद्रा ने कहा कि याचिका शुक्रवार को दायर की गई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने मामले के रिकॉर्ड की जांच के लिए समय मांगा हैं। सोनम रघुवंशी के वकील का दावा है कि जो चार्जशीट पेश की गई है उसमें कई खामियां हैं।
राजा रघुवंशी हत्याकांड देशभर में चर्चाओं में रहा है। राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी के साथ 11 मई 2025 को इंदौर में हुई थी। शादी के बाद 5वें दिन सोनम और राजा हनीमून मनाने के लिए मेघालय रवाना हुए थे और मेघालय पहुंचने के बाद दोनों के लापता होने की खबर सामने आई थी। पुलिस ने तलाश शुरू की तो कुछ दिन बाद 2 जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ था। सोनम तब भी लापता थी और बाद में यूपी के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी पुलिस को मिली थी। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक सोनम रघुवंशी ने ही राज कुशवाह के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, विशाल सिंह चौहान, आशीष सिंह राजपूत और आनंद कुर्मी को मुख्य आरोपी बनाया है।