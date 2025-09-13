क्या सोनम रघुवंशी को मिलेगी जमानत? वकील ने चार्जशीट में निकाली खामियां..

राजा रघुवंशी हत्याकांड देशभर में चर्चाओं में रहा है। राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी के साथ 11 मई 2025 को इंदौर में हुई थी। शादी के बाद 5वें दिन सोनम और राजा हनीमून मनाने के लिए मेघालय रवाना हुए थे और मेघालय पहुंचने के बाद दोनों के लापता होने की खबर सामने आई थी। पुलिस ने तलाश शुरू की तो कुछ दिन बाद 2 जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ था। सोनम तब भी लापता थी और बाद में यूपी के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी पुलिस को मिली थी। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक सोनम रघुवंशी ने ही राज कुशवाह के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, विशाल सिंह चौहान, आशीष सिंह राजपूत और आनंद कुर्मी को मुख्य आरोपी बनाया है।