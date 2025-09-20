यूपी पुलिस के खौफ से एमपी की होटल में आकर की खुदकुशी..

mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में एक होटल में एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। खुदकुशी करने वाला शख्स उत्तर प्रदेश के ललितपुर का रहने वाला था। उसकी जेब से एक आवेदन मिला है जिसमें उसने पुलिस द्वारा उसके बेटे को बिना किसी कारण के उठाने की बात लिखी है। इस संबंध में उसने 16 सितंबर को ही एसपी को आवेदन देकर अपने बेटे को पुलिस द्वारा उठाने की शिकायत की थी साथ ही इसकी जांच कराकर उसे छोड़ने की प्रार्थना की थी। मृतक के परिजन ने ललितपुर पुलिस पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं।
जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम लक्ष्मी नारायण राठौर उम्र 50 साल निवासी ललितपुर है। शनिवार की दोपहर 1 बजे के लगभग टीकमगढ़ के सिविल लाइन इलाके की गायत्री होटल में लक्ष्मी नारायण ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। होटल स्टाफ की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजन को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद परिजन टीकमगढ़ आए और पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया।
सूचना पर मौके पर पहुंचे मृतक लक्ष्मी नारायण के छोटे बेटे सत्यम राठौर ने बताया कि ललितपुर की कोतवाली पुलिस ने एक फाइनेंस कंपनी में हुई धोखाधड़ी के मामले में उनके बड़े भाई शिवम राठौर को आरोपी बनाया है। सत्यम ने बताया कि 16 सितंबर को पुलिस उसकी दुकान पर आई और पिता जी को बुलाकर ले गए। यहां पर एक कागज देकर कहा कि यह मुहर बनाकर लाओ। इस पर पिता जी परेशान हो गए। वहीं पुलिस ने अगले दिन भाई शिवम को और पिता को थाने में बुला लिया और पूरे दिन वहीं रखा। जब वह अपने साथियों के साथ कोतवाली पहुंचा तो विवेचना अधिकारी कमलेश कुमार यादव ने पिता को छोड़ दिया और धमकी दी कि मुहर बनाकर नहीं लाए तो पूरे परिवार को बंद कर दूंगा। इसके बाद पुलिस ने उनके भाई से और पिता से मुहर बनवाई और भाई को जेल में बंद कर दिया है। साथ ही भाई से मारपीट की है। इसी मामले में उसके पिता लक्ष्मी नारायण कानूनी सलाह के लिए इलाहाबाद गए थे। शनिवार को उन्हें टीकमगढ़ पुलिस ने यह सूचना दी।