यूपी पुलिस के खौफ से एमपी की होटल में आकर की खुदकुशी..

सूचना पर मौके पर पहुंचे मृतक लक्ष्मी नारायण के छोटे बेटे सत्यम राठौर ने बताया कि ललितपुर की कोतवाली पुलिस ने एक फाइनेंस कंपनी में हुई धोखाधड़ी के मामले में उनके बड़े भाई शिवम राठौर को आरोपी बनाया है। सत्यम ने बताया कि 16 सितंबर को पुलिस उसकी दुकान पर आई और पिता जी को बुलाकर ले गए। यहां पर एक कागज देकर कहा कि यह मुहर बनाकर लाओ। इस पर पिता जी परेशान हो गए। वहीं पुलिस ने अगले दिन भाई शिवम को और पिता को थाने में बुला लिया और पूरे दिन वहीं रखा। जब वह अपने साथियों के साथ कोतवाली पहुंचा तो विवेचना अधिकारी कमलेश कुमार यादव ने पिता को छोड़ दिया और धमकी दी कि मुहर बनाकर नहीं लाए तो पूरे परिवार को बंद कर दूंगा। इसके बाद पुलिस ने उनके भाई से और पिता से मुहर बनवाई और भाई को जेल में बंद कर दिया है। साथ ही भाई से मारपीट की है। इसी मामले में उसके पिता लक्ष्मी नारायण कानूनी सलाह के लिए इलाहाबाद गए थे। शनिवार को उन्हें टीकमगढ़ पुलिस ने यह सूचना दी।