Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टीकमगढ़

यूपी पुलिस के खौफ से एमपी की होटल में आकर की खुदकुशी..

mp news: फाइनेंस कंपनी की मुहर बनाने के आरोप में यूपी पुलिस ने मृतक के बेटे को बनाया है आरोपी, परिजन का आरोप लगातार प्रताड़ित कर रही थी पुलिस...।

टीकमगढ़

Shailendra Sharma

Sep 20, 2025

tikamgarh news
Fearing UP police man commits suicide in MP hotel

mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में एक होटल में एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। खुदकुशी करने वाला शख्स उत्तर प्रदेश के ललितपुर का रहने वाला था। उसकी जेब से एक आवेदन मिला है जिसमें उसने पुलिस द्वारा उसके बेटे को बिना किसी कारण के उठाने की बात लिखी है। इस संबंध में उसने 16 सितंबर को ही एसपी को आवेदन देकर अपने बेटे को पुलिस द्वारा उठाने की शिकायत की थी साथ ही इसकी जांच कराकर उसे छोड़ने की प्रार्थना की थी। मृतक के परिजन ने ललितपुर पुलिस पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं।

होटल में लगाई फांसी

जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम लक्ष्मी नारायण राठौर उम्र 50 साल निवासी ललितपुर है। शनिवार की दोपहर 1 बजे के लगभग टीकमगढ़ के सिविल लाइन इलाके की गायत्री होटल में लक्ष्मी नारायण ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। होटल स्टाफ की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजन को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद परिजन टीकमगढ़ आए और पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया।

ये भी पढ़ें

एमपी की ‘मुस्कान’ से मिलने आए यूपी के शख्स के छूटे पसीने, भगा-भगा आया भतीजा…
टीकमगढ़
tikamgarh

मुहर बनाने के आरोप में किया केस दर्ज

सूचना पर मौके पर पहुंचे मृतक लक्ष्मी नारायण के छोटे बेटे सत्यम राठौर ने बताया कि ललितपुर की कोतवाली पुलिस ने एक फाइनेंस कंपनी में हुई धोखाधड़ी के मामले में उनके बड़े भाई शिवम राठौर को आरोपी बनाया है। सत्यम ने बताया कि 16 सितंबर को पुलिस उसकी दुकान पर आई और पिता जी को बुलाकर ले गए। यहां पर एक कागज देकर कहा कि यह मुहर बनाकर लाओ। इस पर पिता जी परेशान हो गए। वहीं पुलिस ने अगले दिन भाई शिवम को और पिता को थाने में बुला लिया और पूरे दिन वहीं रखा। जब वह अपने साथियों के साथ कोतवाली पहुंचा तो विवेचना अधिकारी कमलेश कुमार यादव ने पिता को छोड़ दिया और धमकी दी कि मुहर बनाकर नहीं लाए तो पूरे परिवार को बंद कर दूंगा। इसके बाद पुलिस ने उनके भाई से और पिता से मुहर बनवाई और भाई को जेल में बंद कर दिया है। साथ ही भाई से मारपीट की है। इसी मामले में उसके पिता लक्ष्मी नारायण कानूनी सलाह के लिए इलाहाबाद गए थे। शनिवार को उन्हें टीकमगढ़ पुलिस ने यह सूचना दी।

ये भी पढ़ें

मीडियाकर्मियों ने एजेंसी संचालक को ब्लैकमेल कर मांगे 50 हजार रूपये..
उज्जैन
ujjain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 07:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / यूपी पुलिस के खौफ से एमपी की होटल में आकर की खुदकुशी..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.