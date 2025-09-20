Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

मीडियाकर्मियों ने एजेंसी संचालक को ब्लैकमेल कर मांगे 50 हजार रूपये..

mp news: दो युवक खुद को मीडियाकर्मी बताकर एडवाइजरी एजेंसी संचालक के पास पहुंचे, बोले- एजेंसी चलाना है तो हमें पैसे देने होंगे वरना ऑफिस नहीं चलने देगें...।

उज्जैन

Shailendra Sharma

Sep 20, 2025

ujjain
two media person blackmail agency operator demand for Rs 50000

mp news: मध्यप्रदेश के उज्जैन में मीडियाकर्मियों की ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले एडवाइजरी एजेंसी संचालक के पास दो युवक खुद को मीडियाकर्मी बताकर 50 हजार रुपए की डिमांड करने पहुंच गए। आरोपियों ने कहा कि अगर एडवाइजरी चलाना है, हमें रुपए देना होंगे। एडवांस ५० हजार लगेंगे और हर माह २५ हजार रुपए देना होंगे। अगर नहीं दोगे तो ऑफिस संचालन नहीं होने देंगे।

मीडियाकर्मियों ने की ब्लैकमेलिंग

मीडियाकर्मियों के द्वारा ब्लैकमेल करने की शिकायत एजेंसी संचालक ने नानाखेड़ा पुलिस थाने में की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जबरन वसूली और धमकाने की धारा में केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नानाखेड़ा टीआइ नरेन्द्र यादव ने बताया कि मान सरोवर कॉलोनी निवासी नरेन्द्र चेतनानी एमिनेन्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नाम से दो तालाब के पास ऑफिस संचालित करता है। शुभम परमार और नीतेश परमार नाम के दो मीडियाकर्मी एमिनेंट के कार्यालय पहुंचे और यहां नरेन्द्र चेतनानी को धमका कर 50 हजार रुपए की मांग की। आरोपियों ने अपने आप को मीडिया कर्मी बताते हुए कहा कि अगर रुपए नहीं दोगे तो ऑफिस का संचालन नहीं करने देंगे।

50 हजार रुपए एडवांस और 25 हजार रुपए प्रति महीने की डिमांड

टीआई नरेन्द्र यादव के मुताबिक दोनों मीडियाकर्मी शुभम परमार और नीतेश परमार एजेंसी संचालक नरेन्द्र चेतनानी को धमकाकर 50 हजार रूपये एडवांस और 25 हजार रूपये महीने की डिमांड कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों इसी ऑफिस में काम करने वाले कृष्ण ठाकुर और हर्ष ठाकुर के खिलाफ बेंगलूरु के व्यक्ति ने धोखाधड़ी की धारा में केस दर्ज कराया था। दोनों को पकड़ पुलिस ने जेल भेजा है। इसी घटनाक्रम के बाद दोनों मीडियाकर्मी ब्लैकमेलिंग करने के लिए एजेंसी संचालक के पास गए थे।

Published on:

20 Sept 2025 05:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / मीडियाकर्मियों ने एजेंसी संचालक को ब्लैकमेल कर मांगे 50 हजार रूपये..

