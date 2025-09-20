मीडियाकर्मियों ने एजेंसी संचालक को ब्लैकमेल कर मांगे 50 हजार रूपये..

mp news: मध्यप्रदेश के उज्जैन में मीडियाकर्मियों की ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले एडवाइजरी एजेंसी संचालक के पास दो युवक खुद को मीडियाकर्मी बताकर 50 हजार रुपए की डिमांड करने पहुंच गए। आरोपियों ने कहा कि अगर एडवाइजरी चलाना है, हमें रुपए देना होंगे। एडवांस ५० हजार लगेंगे और हर माह २५ हजार रुपए देना होंगे। अगर नहीं दोगे तो ऑफिस संचालन नहीं होने देंगे।
मीडियाकर्मियों के द्वारा ब्लैकमेल करने की शिकायत एजेंसी संचालक ने नानाखेड़ा पुलिस थाने में की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जबरन वसूली और धमकाने की धारा में केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नानाखेड़ा टीआइ नरेन्द्र यादव ने बताया कि मान सरोवर कॉलोनी निवासी नरेन्द्र चेतनानी एमिनेन्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नाम से दो तालाब के पास ऑफिस संचालित करता है। शुभम परमार और नीतेश परमार नाम के दो मीडियाकर्मी एमिनेंट के कार्यालय पहुंचे और यहां नरेन्द्र चेतनानी को धमका कर 50 हजार रुपए की मांग की। आरोपियों ने अपने आप को मीडिया कर्मी बताते हुए कहा कि अगर रुपए नहीं दोगे तो ऑफिस का संचालन नहीं करने देंगे।
टीआई नरेन्द्र यादव के मुताबिक दोनों मीडियाकर्मी शुभम परमार और नीतेश परमार एजेंसी संचालक नरेन्द्र चेतनानी को धमकाकर 50 हजार रूपये एडवांस और 25 हजार रूपये महीने की डिमांड कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों इसी ऑफिस में काम करने वाले कृष्ण ठाकुर और हर्ष ठाकुर के खिलाफ बेंगलूरु के व्यक्ति ने धोखाधड़ी की धारा में केस दर्ज कराया था। दोनों को पकड़ पुलिस ने जेल भेजा है। इसी घटनाक्रम के बाद दोनों मीडियाकर्मी ब्लैकमेलिंग करने के लिए एजेंसी संचालक के पास गए थे।