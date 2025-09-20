मीडियाकर्मियों ने एजेंसी संचालक को ब्लैकमेल कर मांगे 50 हजार रूपये..

मीडियाकर्मियों के द्वारा ब्लैकमेल करने की शिकायत एजेंसी संचालक ने नानाखेड़ा पुलिस थाने में की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जबरन वसूली और धमकाने की धारा में केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नानाखेड़ा टीआइ नरेन्द्र यादव ने बताया कि मान सरोवर कॉलोनी निवासी नरेन्द्र चेतनानी एमिनेन्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नाम से दो तालाब के पास ऑफिस संचालित करता है। शुभम परमार और नीतेश परमार नाम के दो मीडियाकर्मी एमिनेंट के कार्यालय पहुंचे और यहां नरेन्द्र चेतनानी को धमका कर 50 हजार रुपए की मांग की। आरोपियों ने अपने आप को मीडिया कर्मी बताते हुए कहा कि अगर रुपए नहीं दोगे तो ऑफिस का संचालन नहीं करने देंगे।