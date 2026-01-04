एमपी में पति-पत्नी का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार, अनाथ हुआ तीन महीने का मासूम

husband wife suicide family dispute orphan baby
mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पारिवारिक विवाद में एक परिवार पूरी तरह से बिखर गया। परिवार में अब बचा है तो सिर्फ तीन महीने का मासूम बच्चा, जिसके सिर से माता-पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। घटना जिले के लिधौरा थाना क्षेत्र के क्रमांक-1 की है। जहां शनिवार को आत्महत्या करने वाले पति-पत्नी का रविवार को एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस हृदय विदारक घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया।
शनिवार को लिधौरा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-1 में रहने वाले 24 वर्षीय चिंतामन कुशवाह ने पारिवारिक कारणों से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। जब पत्नी मीरा कुशवाह (22 वर्ष) ने पति को फांसी के फंदे पर झूलता देखा तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। पति-पत्नी के खुदकुशी करने की इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे गए।
चिंतामन और मीरा के मौत को गले लगाने से उनका तीन महीने का मासूम बेटा अनाथ हो गया है। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों द्वारा दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। बताया गया है कि मृतका मीरा करीब 11 दिन पहले मायका बरुआ सागर से ससुराल लिधौरा आई थी। वहीं मृतक चिंतामन गांव-गांव चलित ई रिक्शा से चाट बेचकर परिवार का पालन पोषण करता था। घटना के बाद मीरा के मायके पक्ष ने लिधौरा थाना प्रभारी को आवेदन सौंपकर मृतक चिंतामन के परिजनों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी संदीप चौधरी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
