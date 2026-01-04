एमपी में पति-पत्नी का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार, अनाथ हुआ तीन महीने का मासूम

चिंतामन और मीरा के मौत को गले लगाने से उनका तीन महीने का मासूम बेटा अनाथ हो गया है। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों द्वारा दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। बताया गया है कि मृतका मीरा करीब 11 दिन पहले मायका बरुआ सागर से ससुराल लिधौरा आई थी। वहीं मृतक चिंतामन गांव-गांव चलित ई रिक्शा से चाट बेचकर परिवार का पालन पोषण करता था। घटना के बाद मीरा के मायके पक्ष ने लिधौरा थाना प्रभारी को आवेदन सौंपकर मृतक चिंतामन के परिजनों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी संदीप चौधरी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।