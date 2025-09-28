बेटे को तालाब में फेंकने के बाद मां ने साड़ी का फंदा लगाकर की खुदकुशी

टीकमगढ़ के बल्देवगढ़ में रविवार की सुबह पुलिस को एक महिला के फांसी लगाने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही थी इसी दौरान उसे घटनास्थल से तीन किलोमीटर दूर एक तालाब में 4 साल के बच्चे का शव होने की सूचना भी मिली। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच कर रही है। बताया गया है कि महिला का नाम संतोषी पटेल है और जिस बच्चे का शव तालाब में मिला है वो संतोषी पटेल का बेटा अभिजीत है। आशंका है कि संतोषी ने पहले बेटे को तालाब में फेंका और फिर खुद पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी की है।