बेटे को तालाब में फेंकने के बाद मां ने साड़ी का फंदा लगाकर की खुदकुशी

Mother hangs herself after throwing her son in to pond
mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले से एक सनसनीखेज सामने आई है। यहां एक महिला ने पहले तो अपने 4 साल के बेटे को तालाब में फेंका और फिर कुछ दूरी पर जाकर खुद ने भी पेड़ से साड़ी का फंदा बांधकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला व बच्चे का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि पति से विवाद के बाद महिला ने ये खौफनाक कदम उठाया है।
टीकमगढ़ के बल्देवगढ़ में रविवार की सुबह पुलिस को एक महिला के फांसी लगाने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही थी इसी दौरान उसे घटनास्थल से तीन किलोमीटर दूर एक तालाब में 4 साल के बच्चे का शव होने की सूचना भी मिली। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच कर रही है। बताया गया है कि महिला का नाम संतोषी पटेल है और जिस बच्चे का शव तालाब में मिला है वो संतोषी पटेल का बेटा अभिजीत है। आशंका है कि संतोषी ने पहले बेटे को तालाब में फेंका और फिर खुद पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी की है।
मृतका संतोषी पटेल के भाई ने बताया कि संतोषी की शादी नरेश से हुई थी उनकी पांच साल की बेटी दिव्यांशी और 4 साल का बेटा अभिजीत था। शनिवार रात संतोषी के ससुराल से फोन आया था कि संतोषी बेटी दिव्यांशु को घर पर छोड़कर बेटे अभिजीत को लेकर कहीं चली गई है और सुबह उन दोनों की मौत की खबर उन्हें मिली। संतोषी के भाई के मुताबिक नरेश पहले कियोस्क सेंटर चलाता था लेकिन फिर सेंटर बंद कर मजदूरी करने लगा था। वो शराब पीने का आदी है और आए दिन पत्नी से शराब के नशे में विवाद करता था।
