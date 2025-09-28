Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

बेटे को तालाब में फेंकने के बाद मां ने साड़ी का फंदा लगाकर की खुदकुशी

mp news: मां-बेटे के शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, शुरुआती जानकारी के मुताबिक पति से विवाद के बाद महिला ने उठाया खौफनाक कदम....।

2 min read

टीकमगढ़

image

Shailendra Sharma

Sep 28, 2025

tikamgarh

Mother hangs herself after throwing her son in to pond

mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले से एक सनसनीखेज सामने आई है। यहां एक महिला ने पहले तो अपने 4 साल के बेटे को तालाब में फेंका और फिर कुछ दूरी पर जाकर खुद ने भी पेड़ से साड़ी का फंदा बांधकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला व बच्चे का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि पति से विवाद के बाद महिला ने ये खौफनाक कदम उठाया है।

बेटे को तालाब में फेंककर मां ने की खुदकुशी

टीकमगढ़ के बल्देवगढ़ में रविवार की सुबह पुलिस को एक महिला के फांसी लगाने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही थी इसी दौरान उसे घटनास्थल से तीन किलोमीटर दूर एक तालाब में 4 साल के बच्चे का शव होने की सूचना भी मिली। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच कर रही है। बताया गया है कि महिला का नाम संतोषी पटेल है और जिस बच्चे का शव तालाब में मिला है वो संतोषी पटेल का बेटा अभिजीत है। आशंका है कि संतोषी ने पहले बेटे को तालाब में फेंका और फिर खुद पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी की है।

पति से विवाद हुआ था

मृतका संतोषी पटेल के भाई ने बताया कि संतोषी की शादी नरेश से हुई थी उनकी पांच साल की बेटी दिव्यांशी और 4 साल का बेटा अभिजीत था। शनिवार रात संतोषी के ससुराल से फोन आया था कि संतोषी बेटी दिव्यांशु को घर पर छोड़कर बेटे अभिजीत को लेकर कहीं चली गई है और सुबह उन दोनों की मौत की खबर उन्हें मिली। संतोषी के भाई के मुताबिक नरेश पहले कियोस्क सेंटर चलाता था लेकिन फिर सेंटर बंद कर मजदूरी करने लगा था। वो शराब पीने का आदी है और आए दिन पत्नी से शराब के नशे में विवाद करता था।

ये भी पढ़ें

एमपी में स्कूटी पर ‘आशिकी’ के साथ कपल कर रहा था कुछ और भी…पहुंचे जेल
रीवा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 07:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / बेटे को तालाब में फेंकने के बाद मां ने साड़ी का फंदा लगाकर की खुदकुशी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

लापरवाही… राशन दुकानों पर पहुंचा कीड़े-घुन वाला गेहूं, 8000 बोरियां रिजेक्ट, फिर भी नहीं खाने लायक

insect infested Wheat PDS ration shops tikamgarh mp news
टीकमगढ़

एमपी में भाजपा नेता की पत्नी पर 26.49 करोड़ का जुर्माना, 15 दिन में करने होंगे जमा…

niwari
टीकमगढ़

MP के युवा खिलाड़ियों को मिला कीड़ों वाला नाश्ता, पीने के पानी के लिए भी तरसाया

divisional school sports competition players received worm-infested food mp news
टीकमगढ़

डॉक्टर पति ने मारा थप्पड़ तो पत्नी ने पूर्व प्रेमी से तुड़वा डाला पति का हाथ..

niwari
टीकमगढ़

46 साल से अटका नपा का सीमा विस्तार, प्रस्तावित गांव बन गए शहर

tikamgarh municipality delimitation villages become cities mp news
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.