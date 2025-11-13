बुंदेलखंड की अयोध्या में श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव की तैयारियां, छप गए कार्ड

बुंदेलखंड की अयोध्या कहे जाने वाले ओरछा में श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव अपने आप में खास है। ठेठ बुंदेली रीति-रिवाज से होने वाले आयोजन में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ओरछा में श्रीराम-जानकी के विवाद की परंपरा 450 साल से चली आ रही है। इस बार भी प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। भंडारे, मंदिर की सजावट व श्रीराम की वर यात्रा की तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं। कार्ड भी छप चुके हैं और डिजिटल युग में श्रीराम-जानकी विवाह का डिजिटल आमंत्रण कार्ड भी बनवाया गया है जो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है।