Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

बुंदेलखंड की अयोध्या में श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव की तैयारियां, छप गए कार्ड

mp news: 450 साल से चली आ रही श्रीराम-जानकी विवाह की परंपरा, 24 नवंबर से शुरू होगा तीन दिवसीय महोत्सव...।

less than 1 minute read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Shailendra Sharma

Nov 13, 2025

orchha

Sri Ram Janaki Marriage Festival

mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित भगवान श्रीराम की नगरी ओरछा में विवाह पंचमी पर श्रीराम जानकी विवाह महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 24 नवंबर से तीन दिवसीय महोत्सव के कार्ड छप गए हैं। प्रशासन महोत्सव में चारों धाम के साथ ही देश के प्रमुख मंदिरों, प्रदेश के सभी मंत्रियों को न्यौता दे रहा है। हर साल होने वाले श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव में पूरे देश से हजारों-लाखों लोग शामिल होने के लिए ओरछा आते हैं।

देखें वीडियो-

बुंदेलखंड की अयोध्या में 450 साल से चल रही परंपरा

बुंदेलखंड की अयोध्या कहे जाने वाले ओरछा में श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव अपने आप में खास है। ठेठ बुंदेली रीति-रिवाज से होने वाले आयोजन में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ओरछा में श्रीराम-जानकी के विवाद की परंपरा 450 साल से चली आ रही है। इस बार भी प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। भंडारे, मंदिर की सजावट व श्रीराम की वर यात्रा की तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं। कार्ड भी छप चुके हैं और डिजिटल युग में श्रीराम-जानकी विवाह का डिजिटल आमंत्रण कार्ड भी बनवाया गया है जो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है।

यह है कार्यक्रम

मंदिर व्यवस्थापक सह तहसीलदार सुनील वाल्मीकि ने बताया 1000 कार्ड छपवाए हैं। डिजिटल भी बनवाया है। 24 नवंबर को मंडप की रस्म के साथ पंगत होगी। 25 को बारात निकलेगी। 26 की सुबह राम कलेवा के साथ आयोजन समाप्त होगा। 23 को गणेश पूजन, भंडारे के लिए भट्टी पूजन होगा। ओरछा मंदिर के पुरोहित आचार्य वीरेंद्र बिदुआ के अनुसार विवाह पंचमी 25 नवंबर को होगी। ऐसे में विवाह कार्यक्रम 25 को ही होंगे।

ये भी पढ़ें

Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों को 1500 रूपये महीने के साथ मिल सकती है एक और बड़ी सौगात..
भोपाल
cm mohan yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 06:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / बुंदेलखंड की अयोध्या में श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव की तैयारियां, छप गए कार्ड

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में 155 किमी. की सड़क को टू-लेन करने का काम अटका

Shahgarh to Orchha road
टीकमगढ़

MP के रामराजा मंदिर में बड़ा हादसा! यूपी से आई महिला की जली साड़ी, बुरी तरह झुलसी

टीकमगढ़

लोग ले जाएंगे खिड़की-दरवाजे, इसलिए केंद्रीय मंत्री ने रूकवाया करोड़ों के ऑडिटोरियम का काम

MP News
टीकमगढ़

गाय के लिए आंदोलन करने वाले किसान की मौत, बड़े नेताओं पर लगाए थे आरोप

farmer suicides prominent politicians names exposed mp news
टीकमगढ़

दो नेशनल हाईवे को जोड़ने का प्रस्ताव, 600 करोड़ में बनेगा ‘नया ग्रीनफील्ड हाईवे’

new greenfield highway
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.