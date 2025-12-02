Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

लोकायुक्त टीम को धक्का देकर भागे रिश्वतखोर आरक्षक के साथ टीआई पर कार्रवाई

mp news: कोतवाली थाना प्रभारी और आरक्षक को एसपी ने किया लाइन अटैच, लोकायुक्त टीम को धक्का देकर भागते आरक्षक का वीडियो आया था सामने...।

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Shailendra Sharma

Dec 02, 2025

SP Action constable and TI line attached

mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना प्रभारी और आरक्षक पर एक्शन लिया है। बीते दिनों लोकायुक्त सागर की ओर से टीआई बृजेन्द्र चौसरिया और आरक्षक पंकज यादव के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने के बाद एसपी ने मंगलवार शाम को टीआई और आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया। टीआई और आरक्षक पर 20 हजार रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत सागर लोकायुक्त को मिली थी जिसके बाद सागर लोकायुक्त ने कार्रवाई की थी लेकिन आरक्षक पंकज यादव चकमा देकर भाग गया था।
देखें वीडियो-

लोकायुक्त टीम को धक्का देकर भागा था आरक्षक

बीते दिनों गुरूवार (27 नवंबर की रात) टीकमगढ़ कोतवाली थाने में पदस्थ आरक्षक पंकज यादव को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ने के लिए लोकायुक्त सागर की टीम ने जाल बिछाया था। आरक्षक और टीआई बृजेन्द्र चौरसिया के खिलाफ अंकित तिवारी नाम के फरियादी ने 20 हजार रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी अंकित तिवारी से एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमानत नोटिस भरवाने और केस से बचाने के एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। 8 हजार रुपये फरियादी पहले ही दे चुका था। गुरुवार रात को आरक्षक पंकज यादव कलेक्ट्रेट के पास अपनी कार में बैठकर फरियादी से रिश्वत ले रहा था तभी लोकायुक्त टीम ने जब परिचय देकर कार का गेट खुलवाया तो आरक्षक पंकज यादव धक्का देकर भाग गया था।

आरक्षक के दौड़ लगाने का वीडियो हुआ था वायरल

आरक्षक पंकज यादव के द्वारा लोकायुक्त टीम को धक्का देकर रोड पर भागते हुए वीडियो भी सामने आया था जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वीडियो में दिख रहा था कि आरक्षक पंकज यादव अपनी कार क्रमांक MP 04 CZ 7719 में बैठा हुआ था। तभी लोकायुक्त की टीम ने गेट खुलवाया तो वो एक मिनट रुकने की बात कहकर लोकायुक्त टीम को धक्का देकर भाग गया था। हालांकि लोकायुक्त टीम ने आरक्षक का पीछा किया, लेकिन उसकी जैकेट ही हाथ लग पाई थी।

ये भी पढ़ें

एमपी में 60 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा था बाबू, EOW की बड़ी कार्रवाई
जबलपुर
JABALPUR

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Dec 2025 08:25 pm

Published on:

02 Dec 2025 07:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / लोकायुक्त टीम को धक्का देकर भागे रिश्वतखोर आरक्षक के साथ टीआई पर कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

उमा भारती बोलीं- जो मैं कह रही हूं…वही मान रहे CM मोहन यादव, मुझे नहीं बनना ‘मुख्यमंत्री…’

टीकमगढ़

मेरी मां राजनीति के खिलाफ थी, मैं राजनीति को पसंद करती हूं और आखरी सांस तक करूगी

मेरी मां राजनीति के खिलाफ थी,राजमाता के कहने पर राजनीति में आई
टीकमगढ़

15 साल पुरानी दो दर्जन से अधिक खटारा बसों पर लगेगा ब्रेक, 7 बसों की स्थिति अत्यंत खराब परमिट होंगे निरस्त

15 साल पुरानी बसें होगी बंद
टीकमगढ़

एमपी की पूर्व CM…यूपी से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव, शुरू करेंगी पदयात्रा

uma bharti
टीकमगढ़

एमपी में रिश्वत ले रहे कॉन्स्टेबल ने लोकायुक्त टीम को धक्का देकर लगाई दौड़, सामने आया वीडियो

tikamgarh
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.