लोकायुक्त टीम को धक्का देकर भागे रिश्वतखोर आरक्षक के साथ टीआई पर कार्रवाई

बीते दिनों गुरूवार (27 नवंबर की रात) टीकमगढ़ कोतवाली थाने में पदस्थ आरक्षक पंकज यादव को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ने के लिए लोकायुक्त सागर की टीम ने जाल बिछाया था। आरक्षक और टीआई बृजेन्द्र चौरसिया के खिलाफ अंकित तिवारी नाम के फरियादी ने 20 हजार रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी अंकित तिवारी से एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमानत नोटिस भरवाने और केस से बचाने के एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। 8 हजार रुपये फरियादी पहले ही दे चुका था। गुरुवार रात को आरक्षक पंकज यादव कलेक्ट्रेट के पास अपनी कार में बैठकर फरियादी से रिश्वत ले रहा था तभी लोकायुक्त टीम ने जब परिचय देकर कार का गेट खुलवाया तो आरक्षक पंकज यादव धक्का देकर भाग गया था।