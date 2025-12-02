लोकायुक्त टीम को धक्का देकर भागे रिश्वतखोर आरक्षक के साथ टीआई पर कार्रवाई

SP Action constable and TI line attached
mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना प्रभारी और आरक्षक पर एक्शन लिया है। बीते दिनों लोकायुक्त सागर की ओर से टीआई बृजेन्द्र चौसरिया और आरक्षक पंकज यादव के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने के बाद एसपी ने मंगलवार शाम को टीआई और आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया। टीआई और आरक्षक पर 20 हजार रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत सागर लोकायुक्त को मिली थी जिसके बाद सागर लोकायुक्त ने कार्रवाई की थी लेकिन आरक्षक पंकज यादव चकमा देकर भाग गया था।
देखें वीडियो-
बीते दिनों गुरूवार (27 नवंबर की रात) टीकमगढ़ कोतवाली थाने में पदस्थ आरक्षक पंकज यादव को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ने के लिए लोकायुक्त सागर की टीम ने जाल बिछाया था। आरक्षक और टीआई बृजेन्द्र चौरसिया के खिलाफ अंकित तिवारी नाम के फरियादी ने 20 हजार रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी अंकित तिवारी से एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमानत नोटिस भरवाने और केस से बचाने के एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। 8 हजार रुपये फरियादी पहले ही दे चुका था। गुरुवार रात को आरक्षक पंकज यादव कलेक्ट्रेट के पास अपनी कार में बैठकर फरियादी से रिश्वत ले रहा था तभी लोकायुक्त टीम ने जब परिचय देकर कार का गेट खुलवाया तो आरक्षक पंकज यादव धक्का देकर भाग गया था।
आरक्षक पंकज यादव के द्वारा लोकायुक्त टीम को धक्का देकर रोड पर भागते हुए वीडियो भी सामने आया था जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वीडियो में दिख रहा था कि आरक्षक पंकज यादव अपनी कार क्रमांक MP 04 CZ 7719 में बैठा हुआ था। तभी लोकायुक्त की टीम ने गेट खुलवाया तो वो एक मिनट रुकने की बात कहकर लोकायुक्त टीम को धक्का देकर भाग गया था। हालांकि लोकायुक्त टीम ने आरक्षक का पीछा किया, लेकिन उसकी जैकेट ही हाथ लग पाई थी।
टीकमगढ़
