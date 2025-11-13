एमपी में 155 किमी. की सड़क को टू-लेन करने का काम अटका

Shahgarh to Orchha road
mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ओरछा से सागर जिले के शाहगढ़ तक बनने वाली टू लेन सड़क के निर्माण का काम महीनों से अटका हुआ है। इस रोड को टू लेन किए जाने के लिए एनएचएआई ने सात महीने पहले टेंडर जारी कर दिए थे, लेकिन यह आज तक ओपन नहीं हो सका है। विभाग इन टेंडरों की तारीख को चार बार आगे बढ़ा चुका है। टेंडर जारी न कर पाने के पीछे का कारण प्रशासन द्वारा अब तक भू-अर्जन की कार्रवाई पूरी न कर पाना बताया जा रहा है। विदित हो कि इस सड़क के निर्माण की घोषणा हुए तीन साल का समय पूरा होने को है।
शाहगढ़ से ओरछा तक की 155 किलोमीटर लंबी सड़क को टू-लेन किया जाना था। 23 जनवरी 2023 को ओरछा आए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की थी। इसके बाद इसके सर्वे आदि पूरा कर विभाग ने इस सड़क का दो चरणों में निर्माण कराने के लिए टेंडरी जारी किए थे। एनएचएआई ने ओरछा से टीकमगढ़ तक 75 किलोमीटर की सड़क के लिए 499 करोड़ रुपए का टेंडर 26 मार्च को जारी किया था। वहीं टीकमगढ़ से शाहगढ़ तक की 80 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 773 करोड़ का टेंडर 21 अप्रेल को जारी किया था। इन टेंडरों को जारी किए 7 माह से अधिक का समय हो चुका है तो विभाग इनके खोलने की तारीख को चार बार आगे बढ़ा चुका है। अब इन टेंडरों को खोले जाने की अंतिम तारीख 19 नवंबर तय की गई है, लेकिन अब भी इनका समय आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसका कारण यह है कि अब तक इसके लिए भू-अर्जन की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी है।
इन सड़कों के निर्माण में 11 कस्बों एवं नगरीय क्षेत्रों के बायपास बनाए जाने है। इसके लिए भू अर्जन किया जाता है। साथ ही कुछ जगहों पर सड़क चौड़ी करने के लिए भी जमीन अधिग्रहित की जानी है। साथ ही अधिग्रहित होने वाली जमीन में कितने मकान, पेड़ एवं अन्य संपत्तियां आ रही है, इसका भी आंकलन किया जाना है। यह आंकलन होने के बाद भी सरकार उसके मुआवजा की राशि तय कर पाएगी, लेकिन यह काम अब तक अटका हुआ है। इस सड़क के निर्माण में कितने पेड़ और मकान आ रहे है, एनएचएआई भी जानकारी नहीं दे पा रहा है। एसडीएम टीकमगढ़ संस्कृति लिटौरिया का कहना है कि टीकमगढ़ अनुभाग में जमीन का अधिग्रहण करने के लिए धारा 3 डी का गजट नोटिफिकेशन किया जा चुका है। गजट नोटिफिकेशन के एक साल के अंदर भू-अर्जन किया जाना होता है। जल्द ही भू-अर्जन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
