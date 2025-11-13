एमपी में 155 किमी. की सड़क को टू-लेन करने का काम अटका

शाहगढ़ से ओरछा तक की 155 किलोमीटर लंबी सड़क को टू-लेन किया जाना था। 23 जनवरी 2023 को ओरछा आए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की थी। इसके बाद इसके सर्वे आदि पूरा कर विभाग ने इस सड़क का दो चरणों में निर्माण कराने के लिए टेंडरी जारी किए थे। एनएचएआई ने ओरछा से टीकमगढ़ तक 75 किलोमीटर की सड़क के लिए 499 करोड़ रुपए का टेंडर 26 मार्च को जारी किया था। वहीं टीकमगढ़ से शाहगढ़ तक की 80 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 773 करोड़ का टेंडर 21 अप्रेल को जारी किया था। इन टेंडरों को जारी किए 7 माह से अधिक का समय हो चुका है तो विभाग इनके खोलने की तारीख को चार बार आगे बढ़ा चुका है। अब इन टेंडरों को खोले जाने की अंतिम तारीख 19 नवंबर तय की गई है, लेकिन अब भी इनका समय आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसका कारण यह है कि अब तक इसके लिए भू-अर्जन की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी है।