मेरी मां राजनीति के खिलाफ थी, मैं राजनीति को पसंद करती हूं और आखरी सांस तक करूगी

टीकमगढ़ रविवार की दोपहर से खरगापुर के गर्रोली में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक यात्रा मां के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जन समर्थक मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि गर्रोली गांव की मेरी मां थी और यहा से बैलगाड़ी पर बैठकर मेरे पिता जी के घर डूडा जाती थी। उसी रास्ते से तीन दिवसीय एक यात्रा निकाली जा रही है। पहले दिन गर्रोली से बुडेरा तक निकाली जाएगी। इस बारे भी अपने बचपन लेकर आज के बारे में लोगों को बताया।प्रवचन से लेकर राजनीति में कैसी आई।