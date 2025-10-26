Patrika LogoSwitch to English

टीकमगढ़

Audio Viral: तुम गुलाम हो, रेंजर ने कहा- जूते मारेंगे, CM Helpline शिकायत पर हुआ विवाद

MP News: वन भूमि पर अतिक्रमण विवाद के बीच रेंजर और शिकायतकर्ता के बीच हुई गाली-गलौज की बातचीत का ऑडियो वायरल, दोनों के तीखे शब्दों ने मचाया सोशल मीडिया पर बवाल।

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Akash Dewani

Oct 26, 2025

ranger complainant argument audio viral cm helpline Complaint mp news

ranger complainant argument audio viral cm helpline Complaint (फोटो- Patrika.com)

Ranger Complainant Argument Audio Viral: टीकमगढ़ के जतारा से वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर की जा रही कार्रवाई और सीएम हेल्पलाइन (cm helpline) पर की गई शिकायत के बाद रेंजर और शिकायतकर्ता के बीच का ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें शिकायतकर्ता जहां रेंजर को वन विभाग का गुलाम कह रहा है तो रेंजर उसे जूते मारने की बात कह रहे हैं। वहीं शिकायकर्ता का एक और ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है।

रेंजर और शिकायतकर्ता के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल

शनिवार को सोशल मीडिया पर रेंजर शिशुपाल अहिरवार एवं सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने वाले भटगौरा ग्राम निवासी अखिलेश पाल के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ। इसमें अखिलेश पाल रेंजर से कह रहे है कि बिना मौके पर आए ही निराकरण क्यों डाल दिया।

इस पर रेंजर शिशुपाल अहिरवार कहते हैं कि वह उनके गुलाम नहीं है। टीम मौके पर कार्रवाई कर रही है। यह सुनते ही अखिलेश पाल, रेंजर को वन विभाग का गुलाम बताते हैं तो रेंजर उसे जूते मारने की बात कहते हुए फोन रख देते हैं। वहीं इसके बाद एक और ऑडियो सामने आता है, जिमसें अखिलेश पाल बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते दिखाई देते हैं।

अतिक्रमण मामले में कार्रवाई पर शिकायत

बताया जा रहा है कि जतारा में वन परिक्षेत्र पर बड़े पैमाने पर अतिकमण किया गया है। पिछले एक साल से वन विभाग यहां पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। भटगौरा में यह कार्रवाई होने पर अखिलेश पाल ने यहां पर एक शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की थी। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ उसके विरोधियों द्वारा वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण की शिकायत की गई थी।

इसी शिकायत के निराकरण को लेकर उसने रेंजर को फोन लगाया और दोनों के बीच जमकर तकरार हुई। अखिलेश पाल का आरोप है कि रेंजर ने बिना मौके पर जांच और कार्रवाई किए उसकी शिकातय को बंद कर दिया है। अब इस मामले में उसने बात करने पर वह धमकी दे रहे हैं। (MP News)

शिकायतकर्ता खुद है अतिक्रमणकारी- रेंजर

शिकायतकर्ता अखिलेश पाल और उसके परिजन जंगल की जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं। अतिक्रमण हटाए जाने के बाद वह दूसरों की शिकायत कर रहे है। विभाग की टीम शिकायत के बाद लगातार अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है। अखिलेश पाल दबाव डालने के लिए इस प्रकार की हरकर्ते कर रहे हैं।- शिशुपाल अहिरवार, रेंजर, जतारा

Published on:

26 Oct 2025 03:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / Audio Viral: तुम गुलाम हो, रेंजर ने कहा- जूते मारेंगे, CM Helpline शिकायत पर हुआ विवाद

