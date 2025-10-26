Audio Viral: तुम गुलाम हो, रेंजर ने कहा- जूते मारेंगे, CM Helpline शिकायत पर हुआ विवाद

Ranger Complainant Argument Audio Viral: टीकमगढ़ के जतारा से वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर की जा रही कार्रवाई और सीएम हेल्पलाइन (cm helpline) पर की गई शिकायत के बाद रेंजर और शिकायतकर्ता के बीच का ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें शिकायतकर्ता जहां रेंजर को वन विभाग का गुलाम कह रहा है तो रेंजर उसे जूते मारने की बात कह रहे हैं। वहीं शिकायकर्ता का एक और ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है।