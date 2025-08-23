Patrika LogoSwitch to English

टीकमगढ़

पांच किलोमीटर क्षेत्र के सभी विद्यालय होंगे सीएम राइज स्कूल में मर्ज

MP News: पांच किमी क्षेत्र के सभी विद्यालय सीएम राइज स्कूल (सांदीपनि स्कूल) में मर्ज होंगे और विद्यार्थियों के लिए बसों की सुविधा उपलब्ध कराई।

टीकमगढ़

Akash Dewani

Aug 23, 2025

schools unders 5 kliometer will be merged in cm rise school jatara tikamgarh mp news
schools unders 5 kliometer will be merged in cm rise school jatara tikamgarh (photo-Patrika.com)

MP News: टीकमगढ़ के जतारा में स्थित सीएम राइज वि‌द्यालय (CM Rise School) में पांच किमी दूर के सभी प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी वि‌द्यालयों को मर्ज किया जाएगा। इस वि‌द्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए शासन की ओर यात्री बसों को लगाया जाएगा। अब जल्द ही नए भवन में कक्षाएं संचालित की जाएगी। जिसकी तैयारियां शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही हैं।

जतारा विकासखंड मुख्यालय पर 35 करोड की लागत से सीएम राइज वि‌द्यालय भवन बनकर तैयार हो गया है। भवन का कुछ की कार्य बाकी है, जो कुछ ही समय में बनकर तैयार हो जाएगा और यह भवन वि‌द्यालय प्रबंधन को सौंपा जाएगा। इसके बाद कक्षा एक से 12 वीं तक के हजारों छात्र यहां पर पढ़ाई कर सकेंगे। जिसकी तैयारी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

पुराने भवन को तोड़ा

अभी पुराने भवन में कक्षाएं संचालित हो रही हैं।बताया गया कि सीएम राइज स्कूल पुराने भवन में संचालित की जा रही थी। उसके निर्माण के लिए तोड़ दिया गया था और फिर दूसरे भवन में संचालित की जाने लगी। छात्र संख्या अधिक होने के कारण शिक्षण कार्य में परेशानियां हो रहीं थी, ठेकेदार ने एक साल में सीएम राइज विद्यालय का निर्माण कर दिया, कुछ कार्य शेष हैं जो जल्द ही पूरे किए जाएंगे।

एक शाला एक परिसर में होगा संचालन

संकुल प्राचार्य ने बताया कि सीएम राइज वि‌द्यालय का नया भवन तैयार हो गया है। पांच किमी क्षेत्र में आने वाले प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी वि‌द्यालयों की जानकारी जिला शिक्षा कार्यालय में दे दी गई है। अभी हाल में टाइल्स और सुरक्षा व्यवस्था के लिए दीवार निर्माण बाकी है।

जल्द ही नए भवन में कक्षाएं संचालित होंगी

संकुल प्राचार्य सीएम राइज विद्यालय राकेश कुमार अहिरवार ने बताया कि सीएम राइज विद्यालय का भवन बनकर तैयार होने वाला है। पांच किमी क्षेत्र में आने वाले सभी वि‌द्यालयों की जानकारी डीईओ को दे चुके हैं। इन विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा। जल्द ही नया भवन ठेकेदार द्वारा सौंपा जाएगा। इसके बाद कक्षाएं संचालित की जाएगी।

Published on:

23 Aug 2025 02:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / पांच किलोमीटर क्षेत्र के सभी विद्यालय होंगे सीएम राइज स्कूल में मर्ज

