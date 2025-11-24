Patrika LogoSwitch to English

टीकमगढ़

एमपी के इस शहर में 4 दिन वाहनों की एंट्री बैन, बेहद खास है वजह, जानें विकल्पिक मार्ग

Taffic Diversion Plan : चार दिन ओरछा में भारी वाहनों का प्रवेश निषेध। बसों को निवाड़ी से होकर गुजरना होगा। श्रीराम जानकी विवाह महोत्सव के चलते नगर में प्रवेश नहीं करेंगी फोर व्हीलर, चार स्थानों पर बनाई गई पार्किंग।

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 24, 2025

Taffic Diversion Plan

ओरछा में में 4 दिन भारी वाहनों की एंट्री बैन (Photo Source- Patrika)

Taffic Diversion Plan :मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा में श्रीराम जानकी विवाह महोत्सव की धूम है। ऐसे में यहां श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में प्रशासन ने अव्यवस्थाओं से बचने के लिए ट्रैफिक प्लान जारी किया है। प्रशासन ने तीन दिन के महोत्सव को लेकर 24 से 26 नवंबर तक ओरछा में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस दौरान ओरछा में ट्रक, बस, डंपर सहित अन्य बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही ओरछा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने चारों दिशाओं में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की है। नगर में किसी भी वाहन का प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा।

विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी ओरछा में 24 से 26 नवंबर तक आयोजित होने वाले श्रीराम जानकी विवाह महोत्सव को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पूरा प्लान तैयार किया है। साथ ही, कलेक्टर जमुना भिड़े ने आदेश जारी कर ओरछा से निकलने वाले भारी वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। ऐसे में झांसी से पृथ्वीपुर, टीकमगढ़ की ओर ओरछा से आने वाले सभी वाहनों को अब निवाड़ी होकर आना होगा। वहीं, टीकमगढ़, पृथ्वीपुर की ओर से झांसी की ओर जाने वाले वाहन भी इसी मार्ग से होकर जाएंगे।

श्रद्धालुओं के लिए ऐसी रहेगी पार्किंग व्यवस्था

प्रशासन ने जाम की स्थिति से बचने के लिए वाहनों के आने की दिशा के अनुसार अलग-अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए हैं। ऐसे में श्रीराम जानकी विवाह महोत्सव में शामिल होने वाले श्रद्धालु इस प्लान के अनुसार ही ओरछ में प्रवेश करने के पूर्व अपने वाहनों को पार्क कर असुविधा से बच सकते है।

पार्किंग व्यवस्था अपनी दिशा देखें

-झांसी, निवाड़ी और तिगेला की ओर से आने वाले बस और ट्रैक्टरों को आजाद पार्क में पार्क किया जाएगा।

-कार और जीप राजमंदिर होटल और थाना पार्किंग में रखे जाएंगे।

-ललितपुर और बबीना की ओर से आने वाले बस और ट्रैक्टर गुदरई दरवाजा और हेलीपैड में पार्क होंगे।

-कार और जीप लक्ष्मी मंदिर पार्किंग में रखे जाएंगे।

-टीकमगढ़ और पृथ्वीपुर की ओर से आने वाले सभी वाहन सेंचुरी पार्किंग में रखने की व्यवस्था बनाई गई है।

-दो पहिया वाहन गणेश दरवाजा या केशव भवन के पास पार्क करने की सुविधा मिलेगी।

Published on:

24 Nov 2025 09:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / एमपी के इस शहर में 4 दिन वाहनों की एंट्री बैन, बेहद खास है वजह, जानें विकल्पिक मार्ग

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

