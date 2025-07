पूर्व मुख्यमंत्री के बाद अब बहू ने पुलिस और सरकार पर किया हमला, ‘पुराने चंबल’ से कर दी ‘बुंदेलखंड’ की तुलना

Umita Singh Attack on MP Police and Government: पांच दिन पहले जहां पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भाजपा के साथ ही अपनी सरकार को आईना दिखाया था तो अब उनकी बहू एवं जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता सिंह (Umita singh) ने जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था (Umita Singh Attack on police Law order ) को लेकर पुलिस और सरकार (Umita singh Attack o MP government) को घेरा है। जिले में आए दिन हो रहे अपराध (Umita Singh on Bundelkhand Crime) , पुलिस के विरोध में प्रदर्शन एवं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बुंदेलखंड, पुराने चंबल में परिवर्तित होता जा रहा है और कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है।