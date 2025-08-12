12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टॉलीवुड

44 साल का एक्टर पाई-पाई को हुआ मोहताज, गंभीर बीमारी से है पीड़ित, धनुष संग किया था शानदार डेब्यू

फिल्म इंडस्ट्री का वो चमकता सितारा जिसका करियर ऐसे डूबा कि अब वह पाई-पाई के लिए मोहताज है। साथ ही गंभीर बीमारी से भी ग्रस्त हो गया।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 12, 2025

Actor Abhinay Kinger is penniless suffering from Liver Disease
साउथ एक्टर जी रहा गरीबी में जिंदगी

Abhinay Kinger Liver Disease: कभी बॉलीवुड तो कभी साउथ सिनेमा में कई ऐसे सुपरस्टार्स रहे जिन्होंने खूब नाम और शोहरत कमाई, लेकिन उनकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिसने एक बड़ा सितारा बनाने के बाद ऐसी ठोकर दी कि वह पाई-पाई को मोहताज हो गए। ऐसे ही एक सितारे की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी धनुष के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी आज वही एक्टर गंभीर लिवर की बीमारी से जूझ रहा है और आर्थिक परेशानी का भी सामना कर रहा है।

साउथ इंडस्ट्री के 44 साल के उस एक्टर का नाम अभिनय किंगर (Abhinay Kinger) है। अभिनय इस समय ना शारीरिक बल्कि आर्थिक तौर पर भी दर्दनाक जिंदगी जी रहे हैं। इनके पास ना तो काम है और ना ही कोई देखभाल करने वाला। इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी हैं कि ये अपने इलाज का मेडिकल बिल भी नहीं चुका सकते।

ये भी पढ़ें

Saiyaara फेम अनीत पड्डा ने इस एक्टर संग किया था रोमांस, 40 सेकंड के वीडियो को देख फैंस हुए खुश
बॉलीवुड
Saiyaara Aneet Padda Romence With munjya actor abhay verma

सुपरस्टार के बेटे हैं अभिनय किंगर

पिछले साल एक इंटरव्यू में, एक्टर ने बताया था कि उन्हें अक्सर सरकारी मेस से मिलने वाले खाने पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने भारी मन से अपनी दयनीय स्थिति को उजागर करते हुए यह भी कहा कि उनके दिन अब गिने-चुने रह गए हैं। अभिनय किंगर एक मलयाली हैं और ये खुद मशहूर लेट स्टार टीपी राधामणि के बेटे हैं। जिन्होंने कई सारी बेहतरीन तमिल और मलयालम फिल्मों में काम किया है। साल 2019 में इनकी मौत कैंसर की वजह से हुई थी। जिसके बाद अभिनय की हालत और ज्यादा बिगड़ गई।

साउथ एक्टर जी रहा गरीबी में जिंदगी (Abhinay Kinger Liver Disease)

बता दें, अभिनय किंगर ने साल 2002 में धनुष के साथ फिल्म 'थुल्लुवधो इलमई' से अपने करियर की शुरुआत की थी। धनुष के भाई सेल्वाराघवन की लिखित और उनके पिता कस्तूरी राजा की निर्देशित, इस फिल्म ने एक्टर को काफी पॉपुलैरिटी दिलाई थी और उन्हें 'जेजंक्शन' (2002) में अपना पहला लीड रोल मिला था। उसी साल उन्होंने दिग्गज निर्देशक फाजिल की फिल्म 'काई एथुम धूराथु' में एक छोटी सी भूमिका के साथ मलयालम सिनेमा में कदम रखा था।

अभिनय किंगर ने भी किया है कई फिल्मों में काम

अभिनय किंगर को पोन मेगालाई, थोडक्कम, सोला सोल्ला इनिक्कम, पलाइवाना सोलाई, अरुमुगम, कथई, आरोहणम और एंड्रेंड्रम पुन्नागई जैसी तमिल फिल्मों से खूब सराहना मिली। उन्हें आखिरी बार एक्शन कॉमेडी फिल्म वल्लवन्कू पुलम आयुधाम (2014) में देखा गया था, लेकिन साल 2025 आते-आते उनकी सेहत और हालत बेहद खराब होती जा रही है। 

ये भी पढ़ें

Asfiya Khan Dies: 22 साल की इंफ्लुएंसर की सड़क हादसे में मौत, गाड़ी के उड़े परखच्चे
मनोरंजन
Influencer Asfiya Khan Dies

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Aug 2025 02:45 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / 44 साल का एक्टर पाई-पाई को हुआ मोहताज, गंभीर बीमारी से है पीड़ित, धनुष संग किया था शानदार डेब्यू

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.