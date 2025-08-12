44 साल का एक्टर पाई-पाई को हुआ मोहताज, गंभीर बीमारी से है पीड़ित, धनुष संग किया था शानदार डेब्यू

पिछले साल एक इंटरव्यू में, एक्टर ने बताया था कि उन्हें अक्सर सरकारी मेस से मिलने वाले खाने पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने भारी मन से अपनी दयनीय स्थिति को उजागर करते हुए यह भी कहा कि उनके दिन अब गिने-चुने रह गए हैं। अभिनय किंगर एक मलयाली हैं और ये खुद मशहूर लेट स्टार टीपी राधामणि के बेटे हैं। जिन्होंने कई सारी बेहतरीन तमिल और मलयालम फिल्मों में काम किया है। साल 2019 में इनकी मौत कैंसर की वजह से हुई थी। जिसके बाद अभिनय की हालत और ज्यादा बिगड़ गई।