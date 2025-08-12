44 साल का एक्टर पाई-पाई को हुआ मोहताज, गंभीर बीमारी से है पीड़ित, धनुष संग किया था शानदार डेब्यू

Abhinay Kinger Liver Disease: कभी बॉलीवुड तो कभी साउथ सिनेमा में कई ऐसे सुपरस्टार्स रहे जिन्होंने खूब नाम और शोहरत कमाई, लेकिन उनकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिसने एक बड़ा सितारा बनाने के बाद ऐसी ठोकर दी कि वह पाई-पाई को मोहताज हो गए। ऐसे ही एक सितारे की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी धनुष के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी आज वही एक्टर गंभीर लिवर की बीमारी से जूझ रहा है और आर्थिक परेशानी का भी सामना कर रहा है।
साउथ इंडस्ट्री के 44 साल के उस एक्टर का नाम अभिनय किंगर (Abhinay Kinger) है। अभिनय इस समय ना शारीरिक बल्कि आर्थिक तौर पर भी दर्दनाक जिंदगी जी रहे हैं। इनके पास ना तो काम है और ना ही कोई देखभाल करने वाला। इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी हैं कि ये अपने इलाज का मेडिकल बिल भी नहीं चुका सकते।
पिछले साल एक इंटरव्यू में, एक्टर ने बताया था कि उन्हें अक्सर सरकारी मेस से मिलने वाले खाने पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने भारी मन से अपनी दयनीय स्थिति को उजागर करते हुए यह भी कहा कि उनके दिन अब गिने-चुने रह गए हैं। अभिनय किंगर एक मलयाली हैं और ये खुद मशहूर लेट स्टार टीपी राधामणि के बेटे हैं। जिन्होंने कई सारी बेहतरीन तमिल और मलयालम फिल्मों में काम किया है। साल 2019 में इनकी मौत कैंसर की वजह से हुई थी। जिसके बाद अभिनय की हालत और ज्यादा बिगड़ गई।
बता दें, अभिनय किंगर ने साल 2002 में धनुष के साथ फिल्म 'थुल्लुवधो इलमई' से अपने करियर की शुरुआत की थी। धनुष के भाई सेल्वाराघवन की लिखित और उनके पिता कस्तूरी राजा की निर्देशित, इस फिल्म ने एक्टर को काफी पॉपुलैरिटी दिलाई थी और उन्हें 'जेजंक्शन' (2002) में अपना पहला लीड रोल मिला था। उसी साल उन्होंने दिग्गज निर्देशक फाजिल की फिल्म 'काई एथुम धूराथु' में एक छोटी सी भूमिका के साथ मलयालम सिनेमा में कदम रखा था।
अभिनय किंगर को पोन मेगालाई, थोडक्कम, सोला सोल्ला इनिक्कम, पलाइवाना सोलाई, अरुमुगम, कथई, आरोहणम और एंड्रेंड्रम पुन्नागई जैसी तमिल फिल्मों से खूब सराहना मिली। उन्हें आखिरी बार एक्शन कॉमेडी फिल्म वल्लवन्कू पुलम आयुधाम (2014) में देखा गया था, लेकिन साल 2025 आते-आते उनकी सेहत और हालत बेहद खराब होती जा रही है।