‘मेरे पास पति नहीं’, पवन कल्याण की पूर्व पत्नी रेणु देसाई ने क्यों कही ये बात, बोलीं- मैं चिल्लाऊंगी और बताऊंगी…

Pawan Kalyan Ex Wife Renu Desai on Trolling: तेलुगु सिनेमा की अभिनेत्री, निर्देशक और सामाजिक कार्यकर्ता रेणु देसाई एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह न तो कोई फिल्म है और न ही निजी जिंदगी से जुड़ा कोई फैसला, बल्कि सड़क पर रहने वाले बेजुबान जानवरों के हक में उठाई गई उनकी आवाज है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेणु का गुस्सा सामने आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। लेकिन इन सबके बीच रेणु देसाई ने साफ कर दिया कि वह डरने वालों में से नहीं हैं।