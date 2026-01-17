‘वो प्रेग्नेंट थी और…’, बेटी के साथ हुई धोखाधड़ी पर छलका इस अभिनेता का दर्द, झूठे केस का किया खुलासा

दरअसल दीया कृष्णा का तिरुवनंतपुरम में एक बुटीक है, जहां अचानक बड़े स्तर पर हुई वित्तीय गड़बड़ी सामने आई। अभिनेता ने इस मामले के बारे में बताया कि जांच में पता चला कि जिन कर्मचारियों पर दीया सबसे ज्यादा भरोसा करती थीं, वही कथित तौर पर इस धोखाधड़ी के पीछे थे। आरोप है कि इन कर्मचारियों ने करीब 69 लाख रुपये की हेराफेरी की। मामला तब और बिगड़ गया, जब आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए दीया और उनके पिता कृष्णा कुमार पर ही झूठा केस दर्ज करा दिया।