टॉलीवुड

‘वो प्रेग्नेंट थी और…’, बेटी के साथ हुई धोखाधड़ी पर छलका इस अभिनेता का दर्द, झूठे केस का किया खुलासा

Actor Krishna Kumar on Daughter Diya Krishna: मलयालीअभिनेता कृष्णा कुमार ने हाल ही में अपनी बेटी और इन्फ्लुएंसर दीया कृष्णा की प्रेग्नेंसी के दौरान का एक ऐसा वाक्या सुनाया है जिसे सुनने के बाद फैंस भी हैरान हैं। अभिनेता ने बताया कि किस तरह से उनकी बेटी जब गर्भवती थी तो उसके साथ धोखाधड़ी की घटना हुई।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 17, 2026

Actor Krishna Kumar on Daughter Diya Krishna

Krishna Kumar-Diya Krishna (सोर्स- इंस्टाग्राम _diyakrishna_)

Actor Krishna Kumar on Daughter Diya Krishna: मलयालम इंडस्ट्री और सोशल मीडिया की दुनिया में कृष्णा कुमार और उनका परिवार किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उनकी बेटी दीया कृष्णा न सिर्फ एक सफल बिजनेसवुमन हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। हालांकि, बीते साल इस परिवार को ऐसा दर्दनाक दौर देखना पड़ा, जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। इस मुश्किल समय को लेकर अब खुद अभिनेता कृष्णा कुमार ने पहली बार खुलकर बात की है।

अभिनेता और बेटी के खिलाफ झूठा केस (Actor Krishna Kumar on Daughter Diya Krishna)

दरअसल दीया कृष्णा का तिरुवनंतपुरम में एक बुटीक है, जहां अचानक बड़े स्तर पर हुई वित्तीय गड़बड़ी सामने आई। अभिनेता ने इस मामले के बारे में बताया कि जांच में पता चला कि जिन कर्मचारियों पर दीया सबसे ज्यादा भरोसा करती थीं, वही कथित तौर पर इस धोखाधड़ी के पीछे थे। आरोप है कि इन कर्मचारियों ने करीब 69 लाख रुपये की हेराफेरी की। मामला तब और बिगड़ गया, जब आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए दीया और उनके पिता कृष्णा कुमार पर ही झूठा केस दर्ज करा दिया।

क्राइम ब्रांच जांच में सामने आई सच्चाई

इस पूरे मामले ने कानूनी लड़ाई का रूप ले लिया। हालांकि, क्राइम ब्रांच की गहन जांच में कर्मचारियों के आरोप झूठे साबित हुए और साफ हो गया कि दीया कृष्णा और उनके पिता पूरी तरह निर्दोष हैं। जांच में यह भी सामने आया कि कर्मचारियों ने जानबूझकर परिवार को बदनाम करने की कोशिश की थी।

कृष्णा कुमार का दर्द छलका

'मूवी वर्ल्ड मीडिया' से बातचीत में कृष्णा कुमार ने कहा, 'इस पूरे विवाद की सबसे दुखद बात उसका समय था। दीया कृष्णा अपनी प्रेग्नेंसी के आखिरी चरण में थीं। डिलीवरी में सिर्फ करीब 20 दिन बचे थे, ऐसे वक्त में उन्हें शांति और देखभाल की जरूरत थी। लेकिन इसके उलट, उन्हें पुलिस केस, मानसिक तनाव और सार्वजनिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। यह सब उनके लिए भावनात्मक रूप से बेहद भारी साबित हुआ।'

उन्होंने आगे बताया कि दीया को दूसरे आरोपी के तौर पर नामजद किया गया और गंभीर धाराएं लगाई गईं। जिन लड़कियों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही धोखा देकर परिवार पर केस करने लगीं। इस सदमे की वजह से दीया को कई बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।'

नाती के जन्म से आई खुशी

हालांकि, इस मुश्किल दौर के बाद परिवार की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। दीया के बेटे ओमी के जन्म ने सब कुछ बदल दिया। कृष्णा कुमार ने भावुक होकर कहा, 'उसके इस दुनिया में आते ही हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई। उसके बाद सब कुछ पॉजिटिव लगने लगा। वह हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है।'

सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं दीया कृष्णा

बता दें दीया कृष्णा अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने परिवार और निजी पलों को फैंस के साथ साझा करती रहती हैं। इस मुश्किल दौर के बावजूद उन्होंने खुद को संभाला और एक नई शुरुआत की, जो कई लोगों के लिए एक मिसाल बन गई है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Entertainment / Tollywood / 'वो प्रेग्नेंट थी और…', बेटी के साथ हुई धोखाधड़ी पर छलका इस अभिनेता का दर्द, झूठे केस का किया खुलासा

