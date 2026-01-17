गैंग्स्टर्स के निशाने पर सिंगर्स! एपी ढिल्लों से हनी सिंह तक, बी प्राक से पहले इन गायकों को भी मिली जान से मारने की धमकी

Singers Getting Death Threats: पंजाबी और बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में सिंगर्स इन दिनों एक के बाद एक गैंग्स्टर्स के निशाने पर हैं। हाल ही में मशहूर सिंगर बी प्राक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर कलाकार कितने सुरक्षित हैं। बी प्राक से पहले भी कई बड़े सिंगर्स गैंगस्टरों के निशाने पर आ चुके हैं। आइए जानते हैं उन गायकों के बारे में, जिन्हें अलग-अलग समय पर धमकियां मिलीं।