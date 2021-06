राम चरण की फिल्म 'RRR' के पोस्टर का हुआ रिलिज, ट्रैफिक पुलिस ने मजाक उड़ाते हुए शेयर किया नया पोस्टर

नई दिल्लीः एसएस राजामौली (SS rajamouli) की आने वाली अगली फिल्म 'आरआरआर' (RRR) इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है। क्योंकि इस बार, फिल्म को पोस्टर पर सबसे पैनी नजर साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस (Cyberabad Traffic Police) ने रखते हुए राम चरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर (JrNTR) की फिल्म के नए पोस्टर को लेकर मजाक उड़ाया है। जिसके चलते इस फिल्म को लोग और अधिक जानने की चाहत रख रहे हैं।

Moving at a rapid pace 🤘🏻

Except for two songs, we are done with the shoot. #RRRMovie@tarak9999 & @alwaysramcharan have completed the dubbing for 2 languages and will wind up the rest soon. 🔥🌊 pic.twitter.com/6g1h5yTQhK