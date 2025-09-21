धनुष की जिंदगी का वो राज जिसे 90 परसेंट लोग नहीं जानते! एक अधूरा ख्वाब…

उन्होंने आगे कहा, "आप जो सोचते हैं, वही बन जाते हैं। अभिव्यक्ति की शक्ति मेरे अभिनेता बनने के बाद भी मेरे साथ है। युवाओं को जीवन में जो हासिल करना है, उसे साकार करना चाहिए। उन्हें विश्वास होना चाहिए कि जो उन्होंने सोचा था, वह पहले ही हासिल हो चुका है। उन्हें उस सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जीवन में कोई भी जो चाहे हासिल कर सकता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते रहें और उस पर काम करते रहें। अपने सपनों को साकार करें और उनके लिए कड़ी मेहनत करें। मैं बस वही कह रहा हूं जो मेरे जीवन में मेरे साथ हुआ।"