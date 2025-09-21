Patrika LogoSwitch to English

टॉलीवुड

धनुष की जिंदगी का वो राज जिसे 90 परसेंट लोग नहीं जानते! एक अधूरा ख्वाब…

Dhanush Unfulfilled Dream: धनुष एक्टर तो बन गए लेकिन उनका एक सपना अधूरा रह गया। एक इवेंट के दौरान उन्होंने बताया कि…

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 21, 2025

Dhanush Unfulfilled Dream
धनुष का अधूरा ख्वाब (सोर्स: iMDB)

Dhanush Real Life Story: दक्षिण भारतीय सिनेमा के स्टार अभिनेता और निर्देशक धनुष (Dhanush) अब अपनी अगली फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ (Idli Kadai) में दर्शकों के सामने एक नए अंदाज में आने वाले हैं। इस फिल्म में वे एक इडली शॉप के मालिक की भूमिका निभा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि असल जिंदगी में भी धनुष कभी अभिनेता नहीं बल्कि शेफ बनने का सपना देखा करते थे।

हाल ही में कोयंबटूर में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर मंच से धनुष (Dhanush) ने मुस्कुराते हुए कहा, “मुझे नहीं समझ आता कि मुझे बार-बार शेफ वाले किरदार ही क्यों ऑफर होते हैं। लेकिन सच यह है कि मैं हमेशा खाना बनाने का शौकीन रहा हूं। शायद मेरे भीतर की यही चाहत मुझे इन तरह की कहानियों और रोल्स तक खींच लाती है।”

यानी पर्दे पर ‘शेफ धनुष’ महज एक किरदार नहीं, बल्कि उनके दिल के करीब एक अधूरा सपना भी है।

एक्टर ने आगे क्या कहा?

उन्होंने (Dhanush) आगे कहा, 'जगमे थांधीराम' में मैंने पराठे बनाए, 'तिरुचित्रम्बालम' में मैं एक डिलीवरी बॉय था। 'रायन' में मेरी एक फास्ट फूड की दुकान थी। इस फिल्म में मैं इडली बनाता हूं। जब मैं खुद स्क्रिप्ट लिखता हूं, तब भी मुझे शेफ का किरदार मिल जाता है और जब दूसरे निर्देशक संपर्क करते हैं तो वह भी मुझे ऐसे ही रोल ऑफर कर देते हैं। शायद यह मेरी अभिव्यक्ति और जुनून की वजह से होता है।"

उन्होंने आगे कहा, "आप जो सोचते हैं, वही बन जाते हैं। अभिव्यक्ति की शक्ति मेरे अभिनेता बनने के बाद भी मेरे साथ है। युवाओं को जीवन में जो हासिल करना है, उसे साकार करना चाहिए। उन्हें विश्वास होना चाहिए कि जो उन्होंने सोचा था, वह पहले ही हासिल हो चुका है। उन्हें उस सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जीवन में कोई भी जो चाहे हासिल कर सकता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते रहें और उस पर काम करते रहें। अपने सपनों को साकार करें और उनके लिए कड़ी मेहनत करें। मैं बस वही कह रहा हूं जो मेरे जीवन में मेरे साथ हुआ।"

धनुष ने कहा कि ये एक फैमिली फिल्म है, इसे लोग परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं।

फिल्म कब होगी रिलीज

धनुष (Dhanush) की फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ (Idli Kadai) 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। धनुष ने आकाश भास्करन और डॉन पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया है। फिल्म में नित्या मेनन धनुष के अपोजिट दिखाई देंगी। इस फिल्म को धनुष ने ही डायरेक्ट किया है। फिल्म में धनुष की नानी भी पहली बार एक्टिंग करती दिखाई देंगी।

