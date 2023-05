NTR 30 का टाइटल और फर्स्ट लुक आउट, इस बार 'देवरा' बनकर तहलका मचाएंगे जूनियर एनटीआर

मुंबईPublished: May 20, 2023 09:15:39 am Submitted by: Jyoti Singh

NTR 30 Title and First Look Out : जूनियर एनटीआर के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले उनके फैंस को बड़ा सरप्राइज मिला है। सुपरस्टार की अपकमिंग फिल्म NTR 30 का टाइटल और फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। साथ ही रिलीज डेट भी बताई गई है।

Happy Birthday Jr NTR : साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर (Jr NTR) आज अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक्टर पिछले काफी दिनों से अपनी अपकमिंग फिल्म 'एनटीआर 30' (NTR 30) को लेकर खबरों में बने हुए हैं। ये उनकी 30वीं फिल्म है, जिसका अब टाइटल और फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। एनटीआर के जन्मदिन से एक दिन पहले फैंस को तोहफा देते हुए शुक्रवार की शाम मेकर्स ने NTR 30 का ऑफिशियल टाइटल और रिलीज डेट आउट की है। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी जारी कर दी गई है।