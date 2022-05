बस कंडक्टर से कैसे सुपरस्टार बने रजनीकांत, जाने कैसे रातों-रात बने सुपरस्टार

भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े कद वाले कलाकारों में शामिल और तमिल फिल्मों के सबसे बड़े सुपर स्टार रजनीकांत ने अपनी शानदार अभिनय से लाखों लोगों को दिवाना बनाया था। उनकी एक्टिंग के लाखों लोग दिवाने हैं। चलिए जानते हैं अभिनेता के बारें में कुछ दिलचस्प बातें…

Updated: May 03, 2022 12:26:59 pm

साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर, 1950 में बेंगलुरू में रहने वाले एक मराठी परिवार में हुआ था। बता दे कि वह अपने माता- पिता के चौथे संतान हैं। रजनीकांत काफी छोटे परिवार से हैं। उनकी आर्थिक स्थिती कुछ खास नहीं थी। रजनीकांत बचपन से ही घर की जिम्मेदारी के समझते हुए छोटे मोटे काम करते रहते थे।

How Rajinikanth became a superstar from a bus conductor