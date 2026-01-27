फेमस एक्ट्रेस के पति पर चाकू-रॉड से हमला, हॉस्पिटल से अभिनेत्री का रोते हुए बयान आया सामने

यह पूरी घटना सोमवार, 26 जनवरी की शाम बेंगलुरु के राममूर्ति नगर इलाके की है। पुलिस के मुताबिक, काव्या और उनके पति सोमशेखर का अपने ही रिश्तेदारों के साथ लंबे समय से संपत्ति या किसी पुराने विवाद को लेकर मनमुटाव चल रहा था। सोमवार को यह विवाद इतना बढ़ गया कि रिश्तेदारों ने कथित तौर पर घर में घुसकर कपल पर हमला कर दिया।



काव्या की बहन भाव्या गौड़ा ने पुलिस में दर्ज कराई अपनी शिकायत में बताया कि उस शाम काव्या ने उन्हें कई बार फोन किया था। वह बेहद डरी हुई थीं और चिल्ला-चिल्लाकर बता रही थीं कि कुछ लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं।