27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

फेमस एक्ट्रेस के पति पर चाकू-रॉड से हमला, हॉस्पिटल से अभिनेत्री का रोते हुए बयान आया सामने

Actress Kavya Gowda Husband Attack Knife: इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही है। फेमस एक्ट्रेस काव्या गौड़ा और उनके पति पर चाकू से हमला हुआ है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। आइये जानते हैं अब कैसी है एक्ट्रेस और उनके पति की हालत?

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 27, 2026

Actress Kavya gowda and her Husband Attacked by relatives with Knife &amp; Rods In Bengaluru as Family Dispute

एक्ट्रेस काव्या गौड़ा और उनके पति पर चाकू से हमला

Actress Kavya Gowda Attacked Husband Stabbed In Bengaluru: कन्नड़ टेलीविजन इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस काव्या गौड़ा के घर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। एक मामूली लगने वाला पारिवारिक झगड़ा इतना हिंसक हो गया कि बात लाठी-डंडों से शुरू होकर चाकूबाजी तक आ पहुंची। रिश्तेदारों ने काव्या और उनके पति सोमशेखर पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना के बाद से पूरे कन्नड़ टीवी जगत में हड़कंप मचा हुआ है और परिवारों के अंदर बढ़ते आपसी मनमुटाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

काव्या और उनके पति पर हमला (Actress Kavya Gowda Attacked Husband Stabbed In Bengaluru)

यह पूरी घटना सोमवार, 26 जनवरी की शाम बेंगलुरु के राममूर्ति नगर इलाके की है। पुलिस के मुताबिक, काव्या और उनके पति सोमशेखर का अपने ही रिश्तेदारों के साथ लंबे समय से संपत्ति या किसी पुराने विवाद को लेकर मनमुटाव चल रहा था। सोमवार को यह विवाद इतना बढ़ गया कि रिश्तेदारों ने कथित तौर पर घर में घुसकर कपल पर हमला कर दिया।

काव्या की बहन भाव्या गौड़ा ने पुलिस में दर्ज कराई अपनी शिकायत में बताया कि उस शाम काव्या ने उन्हें कई बार फोन किया था। वह बेहद डरी हुई थीं और चिल्ला-चिल्लाकर बता रही थीं कि कुछ लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं।

काव्या की बहन ने की पुलिस में शिकायत (Actress Kavya gowda Husband Attack Knife)

भाव्या का आरोप है कि सोमशेखर के भाई नंदीश, भाभी प्रेमा और उनके पिता रविकुमार ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। शिकायत में दावा किया गया है कि आरोपियों ने न सिर्फ काव्या और सोमशेखर को गंदी गालियां दीं, बल्कि उन पर लाठियों और लोहे की रॉड से हमला भी किया। इसी धक्का-मुक्की और मारपीट के बीच सोमशेखर को चाकू मार दिया गया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े।

काव्या ने हॉस्पिटल से दिया रोते हुए बयान

अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए काव्या गौड़ा काफी भावुक और गुस्से में नजर आईं। उन्होंने सोमशेखर के ससुर रविकुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने न केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि उन्हें यौन हिंसा की धमकी भी दी। काव्या ने कहा, "मैं कोई पब्लिसिटी या अटेंशन नहीं चाहती, मुझे बस न्याय चाहिए। मेरे पति को चाकू मारा गया है और मुझ पर हमला हुआ, कानून को अपना काम करना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।"

पुलिस की जांच हुई तेज और हुई क्रॉस-एफआईआर

राममूर्ति नगर पुलिस ने इस मामले में नंदीश, प्रेमा, रविकुमार और प्रिया नाम की महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि, मामला तब और बढ़ गया जब दूसरे पक्ष यानी प्रेमा के रिश्तेदारों ने भी काव्या और सोमशेखर के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज करा दी। उनका आरोप है कि झगड़े की शुरुआत काव्या और उनके पति ने की थी और उन्होंने ही उकसाया था।

डॉक्टरों के मुताबिक, काव्या की हालत अब स्थिर है, वहीं सोमशेखर को गहरी चोटें आई हैं लेकिन वह खतरे से बाहर हैं। पुलिस अब घर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि यह साफ हो सके कि आखिर उस शाम हिंसा की शुरुआत किसने की थी।

ये भी पढ़ें

Border 3 Confirmed: ‘बॉर्डर 2’ की दहाड़ के बाद ‘बॉर्डर 3’ का हुआ ऐलान, भूषण कुमार बोले- हम निश्चित रूप से इसे…
बॉलीवुड
Bhushan Kumar officially confirmed Border 3 after sunny deol movie border 2 success

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tollywood

Published on:

27 Jan 2026 03:47 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / फेमस एक्ट्रेस के पति पर चाकू-रॉड से हमला, हॉस्पिटल से अभिनेत्री का रोते हुए बयान आया सामने

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बॉबी देओल की फिल्म को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, ‘जन नायकन’ ही नहीं, इन फिल्मों को लेकर भी हो चुका बवाल

Jan Nayagan Row
टॉलीवुड

Root: ‘रूट’ का धमाकेदार फर्स्ट लुक आउट, सीरियस मोड में नजर आए अपारशक्ति खुराना

Root
टॉलीवुड

‘मैं झुकूंगा नहीं’, ‘जन नायकन’ विवाद पर एक्टर की ललकार, थलापति विजय का ये बयान चौंका देगा

Thalapathy Vijay On Jan Nayakan Row
टॉलीवुड

18 साल बाद दो सुपरस्टार पर्दे एक साथ काटेंगे गदर, 2026 की मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘Patriot’ की रिलीज डेट आउट

Mammootty, Mohanlal-starrer Patroit Movie Release Date Out
टॉलीवुड

कास्टिंग काउच पर साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी का बड़ा बयान, बोले- सबकुछ निजी बर्ताव पर…

Chiranjeevi on Casting Couch in Tollywood
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.