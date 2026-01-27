फेमस एक्ट्रेस के पति पर चाकू-रॉड से हमला, हॉस्पिटल से अभिनेत्री का रोते हुए बयान आया सामने

एक्ट्रेस काव्या गौड़ा और उनके पति पर चाकू से हमला
Actress Kavya Gowda Attacked Husband Stabbed In Bengaluru: कन्नड़ टेलीविजन इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस काव्या गौड़ा के घर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। एक मामूली लगने वाला पारिवारिक झगड़ा इतना हिंसक हो गया कि बात लाठी-डंडों से शुरू होकर चाकूबाजी तक आ पहुंची। रिश्तेदारों ने काव्या और उनके पति सोमशेखर पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना के बाद से पूरे कन्नड़ टीवी जगत में हड़कंप मचा हुआ है और परिवारों के अंदर बढ़ते आपसी मनमुटाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
यह पूरी घटना सोमवार, 26 जनवरी की शाम बेंगलुरु के राममूर्ति नगर इलाके की है। पुलिस के मुताबिक, काव्या और उनके पति सोमशेखर का अपने ही रिश्तेदारों के साथ लंबे समय से संपत्ति या किसी पुराने विवाद को लेकर मनमुटाव चल रहा था। सोमवार को यह विवाद इतना बढ़ गया कि रिश्तेदारों ने कथित तौर पर घर में घुसकर कपल पर हमला कर दिया।
काव्या की बहन भाव्या गौड़ा ने पुलिस में दर्ज कराई अपनी शिकायत में बताया कि उस शाम काव्या ने उन्हें कई बार फोन किया था। वह बेहद डरी हुई थीं और चिल्ला-चिल्लाकर बता रही थीं कि कुछ लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं।
भाव्या का आरोप है कि सोमशेखर के भाई नंदीश, भाभी प्रेमा और उनके पिता रविकुमार ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। शिकायत में दावा किया गया है कि आरोपियों ने न सिर्फ काव्या और सोमशेखर को गंदी गालियां दीं, बल्कि उन पर लाठियों और लोहे की रॉड से हमला भी किया। इसी धक्का-मुक्की और मारपीट के बीच सोमशेखर को चाकू मार दिया गया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े।
अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए काव्या गौड़ा काफी भावुक और गुस्से में नजर आईं। उन्होंने सोमशेखर के ससुर रविकुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने न केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि उन्हें यौन हिंसा की धमकी भी दी। काव्या ने कहा, "मैं कोई पब्लिसिटी या अटेंशन नहीं चाहती, मुझे बस न्याय चाहिए। मेरे पति को चाकू मारा गया है और मुझ पर हमला हुआ, कानून को अपना काम करना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।"
राममूर्ति नगर पुलिस ने इस मामले में नंदीश, प्रेमा, रविकुमार और प्रिया नाम की महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि, मामला तब और बढ़ गया जब दूसरे पक्ष यानी प्रेमा के रिश्तेदारों ने भी काव्या और सोमशेखर के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज करा दी। उनका आरोप है कि झगड़े की शुरुआत काव्या और उनके पति ने की थी और उन्होंने ही उकसाया था।
डॉक्टरों के मुताबिक, काव्या की हालत अब स्थिर है, वहीं सोमशेखर को गहरी चोटें आई हैं लेकिन वह खतरे से बाहर हैं। पुलिस अब घर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि यह साफ हो सके कि आखिर उस शाम हिंसा की शुरुआत किसने की थी।
