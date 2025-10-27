‘कांतारा चैप्टर 2’ में ऋषभ शेट्टी ने निभाया डबल रोल, थिएटर में देखने के बाद भी पहचान नहीं पाए लोग

Kantara Chapter 2 Rishab Shetty Double Role: फिल्म कांतारा चैप्टर 2 इस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। जहां एक तरफ लोगों ने फिल्म के कलाकारों को खूब प्यार दिया, वहीं इस फिल्म से एक और बड़ी खबर आई है जो लोगों को अभी तक पता नहीं थी। कांतारा के दूसरे पार्ट यानी कांतारा चैप्टर 2 में ऋषभ शेट्टी डबल रोल में थे उनके मेकअप को लगभग 7 से 8 घंटे लगते थे और तैयार होने के बाद खुद मेकर्स उन्हें पहचान नहीं पाते थे। फिल्म के बीटीएस वीडियो से सच्चाई सामने आई है।