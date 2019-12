KGF Chapter 2 का पहला पोस्टर रिलीज, अनोखे अंदाज में दिखाई दिए सुपरस्टार Yash

नई दिल्ली। कन्नड स्टार यश (Yash) फिर से बड़े पर्दे पर धूम मचाने को तैयार हैं। दरअसल, केजीएफ 2 यानी कोलार गोल्ड फिल्ड (KGF Chapter 2) का हाल ही में पहला पोस्टर रिलीज किया गया है। रिलीज के बाद से ही ये खूब वायरल हो रहा है। केजीएफ 2 में यश (Yash) का दमदार एक्टर अहम किरदार में दिखाई देने वाला है।

केजीएफ 2 के पोस्टर में यश भीड़ के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही पोस्टर के साथ एक टैग लाइन भा लिखा है। पोस्टर में रिबिल्डिंग एन अंपायर लिखा हुआ है। इसका मतलब समझे तो पोस्टर में दिखाया गया है कि यश खुद कोलार गोल्ड फील्ड को अपने हाथ में लेकर खुद चलाने वाले हैं।

