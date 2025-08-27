Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टॉलीवुड

Lakshmi Menon: युवक को पीटते रहे फेमस एक्ट्रेस के दोस्त, FIR दर्ज होने के बाद अभिनेत्री फरार

Lakshmi Menon: FIR दर्ज होने के बाद साऊथ की फेमस एक्ट्रेस अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उनका मोबाइल स्विचऑफ है। चलिए जानते हैं, आखिर किस मामले में धरपकड़ जारी है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 27, 2025

Lakshmi Menon Case Update
अभिनेत्री लक्ष्मी मेनन के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Lakshmi Menon: दक्षिण भारतीय फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री लक्ष्मी मेनन मुश्किल में फंस गई हैं। उनके और उनके तीन दोस्तों पर कोच्चि में एक युवक के अपहरण और मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। एर्नाकुलम नॉर्थ पुलिस ने इस मामले में अभिनेत्री और उनके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह घटना रविवार रात की है और तब से यह मामला चर्चा में बना हुआ है।

जानिए क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, अलुवा का रहने वाला एक युवा आईटी कर्मचारी अपने दोस्तों के साथ कोच्चि के एक रेस्टोबार में गया था। वहां लक्ष्मी मेनन के दोस्तों के साथ किसी बात पर तकरार हो गई। मामला बढ़ता देख युवक अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह छोटी सी बहस इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी।

ये भी पढ़ें

कहां गुम हो गया इतना बड़ा बॉलीवुड स्टार, दिन में एक्टिंग के लिए भटका, रात में किया होटल में काम
बॉलीवुड
Deepak Tijori Birthday Special Story

रविवार रात करीब 11 बजे, जब युवक अपनी कार से घर लौट रहा था, तभी नॉर्थ रेलवे ओवरब्रिज पर लक्ष्मी मेनन और उनके साथियों ने उसकी गाड़ी रोक दी। विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने युवक को जबरन उसकी कार से खींचकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। इसके बाद युवक के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। उसका फोन भी छीन लिया गया। करीब एक घंटे तक कैद में रखने के बाद उसे परावूर के वेडिमारा जंक्शन पर फेंक दिया गया।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

युवक की शिकायत के बाद कोच्चि पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और लक्ष्मी मेनन के तीन दोस्तों- मिथुन, अनीश और सोनामोल को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों कोच्चि के रहने वाले हैं। लेकिन अभिनेत्री लक्ष्मी मेनन का फोन बंद है और वह फरार है।

रिपोर्ट्स की मानें तो पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें अपहरण, गैरकानूनी बंधक बनाना, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और मारपीट शामिल हैं।

लक्ष्मी मेनन का फिल्मी सफर

लक्ष्मी मेनन दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री हैं। 23 मई 1996 को केरल के त्रिशूर में जन्मीं लक्ष्मी ने 2011 में मलयालम फिल्म 'रघुविंते स्वंथम रसिया' से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद 2012 में तमिल फिल्म 'सुंदरपंडियन' से उन्होंने तमिल सिनेमा में कदम रखा, जहां उनके अभिनय को खूब सराहा गया।

ये भी पढ़ें

शादी का झांसा देकर फेमस रैपर ने बनाए थे शारीरिक संबंध? बलात्कार केस में आया नया मोड़
टॉलीवुड
Rapper Vedan Rape Case Update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

tollywood

Published on:

27 Aug 2025 07:40 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / Lakshmi Menon: युवक को पीटते रहे फेमस एक्ट्रेस के दोस्त, FIR दर्ज होने के बाद अभिनेत्री फरार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.