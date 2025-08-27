Lakshmi Menon: युवक को पीटते रहे फेमस एक्ट्रेस के दोस्त, FIR दर्ज होने के बाद अभिनेत्री फरार

रविवार रात करीब 11 बजे, जब युवक अपनी कार से घर लौट रहा था, तभी नॉर्थ रेलवे ओवरब्रिज पर लक्ष्मी मेनन और उनके साथियों ने उसकी गाड़ी रोक दी। विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने युवक को जबरन उसकी कार से खींचकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। इसके बाद युवक के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। उसका फोन भी छीन लिया गया। करीब एक घंटे तक कैद में रखने के बाद उसे परावूर के वेडिमारा जंक्शन पर फेंक दिया गया।