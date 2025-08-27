Lakshmi Menon: युवक को पीटते रहे फेमस एक्ट्रेस के दोस्त, FIR दर्ज होने के बाद अभिनेत्री फरार

Lakshmi Menon: दक्षिण भारतीय फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री लक्ष्मी मेनन मुश्किल में फंस गई हैं। उनके और उनके तीन दोस्तों पर कोच्चि में एक युवक के अपहरण और मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। एर्नाकुलम नॉर्थ पुलिस ने इस मामले में अभिनेत्री और उनके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह घटना रविवार रात की है और तब से यह मामला चर्चा में बना हुआ है।
पुलिस के अनुसार, अलुवा का रहने वाला एक युवा आईटी कर्मचारी अपने दोस्तों के साथ कोच्चि के एक रेस्टोबार में गया था। वहां लक्ष्मी मेनन के दोस्तों के साथ किसी बात पर तकरार हो गई। मामला बढ़ता देख युवक अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह छोटी सी बहस इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी।
रविवार रात करीब 11 बजे, जब युवक अपनी कार से घर लौट रहा था, तभी नॉर्थ रेलवे ओवरब्रिज पर लक्ष्मी मेनन और उनके साथियों ने उसकी गाड़ी रोक दी। विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने युवक को जबरन उसकी कार से खींचकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। इसके बाद युवक के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। उसका फोन भी छीन लिया गया। करीब एक घंटे तक कैद में रखने के बाद उसे परावूर के वेडिमारा जंक्शन पर फेंक दिया गया।
युवक की शिकायत के बाद कोच्चि पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और लक्ष्मी मेनन के तीन दोस्तों- मिथुन, अनीश और सोनामोल को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों कोच्चि के रहने वाले हैं। लेकिन अभिनेत्री लक्ष्मी मेनन का फोन बंद है और वह फरार है।
रिपोर्ट्स की मानें तो पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें अपहरण, गैरकानूनी बंधक बनाना, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और मारपीट शामिल हैं।
लक्ष्मी मेनन दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री हैं। 23 मई 1996 को केरल के त्रिशूर में जन्मीं लक्ष्मी ने 2011 में मलयालम फिल्म 'रघुविंते स्वंथम रसिया' से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद 2012 में तमिल फिल्म 'सुंदरपंडियन' से उन्होंने तमिल सिनेमा में कदम रखा, जहां उनके अभिनय को खूब सराहा गया।