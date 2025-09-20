वो कौन-सी फिल्म है जिसने भारतीय सिनेमा को हिलाकर रख दिया था… 36 साल बाद वापसी

Nagarjuna Shiva Movie Update: भारतीय सिनेमा (बॉलीवुड) में हर दिन 3 या 4 फिल्में रिलीज होती है, इसमें यदि साउथ और रीजनल इंडस्ट्री जैसे भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी इत्यादि को जोड़ दें तो इसकी संख्या 10 से अधिक हो जाएगी। लेकिन कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं जो दशकों तक याद रहती है। ऐसी ही एक फिल्म 36 साल पहले, रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। कहानी भी बाकी फिल्मों से अलग थी, यही कारण था कि फिल्म को आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक, ये फिल्म एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर वापसी के लिए तैयार है।