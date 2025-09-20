Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टॉलीवुड

वो कौन-सी फिल्म है जिसने भारतीय सिनेमा को हिलाकर रख दिया था… 36 साल बाद वापसी

36 साल पहले एक ऐसी फिल्म आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस के सभी रिकार्ड्स तोड़ दिए थे। रिपोर्ट्स की मानें तो ये फिल्म एक बार फिर सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 20, 2025

Nagarjuna Shiva Movie
नागार्जुन की फिल्म ‘शिवा’ का पोस्टर (सोर्स: X)

Nagarjuna Shiva Movie Update: भारतीय सिनेमा (बॉलीवुड) में हर दिन 3 या 4 फिल्में रिलीज होती है, इसमें यदि साउथ और रीजनल इंडस्ट्री जैसे भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी इत्यादि को जोड़ दें तो इसकी संख्या 10 से अधिक हो जाएगी। लेकिन कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं जो दशकों तक याद रहती है। ऐसी ही एक फिल्म 36 साल पहले, रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। कहानी भी बाकी फिल्मों से अलग थी, यही कारण था कि फिल्म को आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक, ये फिल्म एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर वापसी के लिए तैयार है।

निर्माताओं ने की घोषणा

हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम है 'शिवा' (Shiva)। राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी कल्ट क्लासिक फिल्म में साउथ सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी और अमला मुख्य भूमिका में हैं।

ये भी पढ़ें

क्या है स्कूबा डाइविंग? फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की चली गयी जान, सेफ्टी गाइडलाइन जानना क्यों है जरूरी
बॉलीवुड
Zubeen Garg Scuba Diving Death

हाल ही में फिल्म के निर्माताओं ने घोषणा की है कि वे इस फिल्म को इस साल 14 नवंबर को फिर से रिलीज करेंगे।

नागार्जुन पोस्ट किया शेयर

अभिनेता नागार्जुन (Nagarjuna Akkineni), जिन्होंने न केवल फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी, बल्कि जिनके प्रोडक्शन हाउस अन्नपूर्णा स्टूडियोज ने इस सुपरहिट फिल्म का निर्माण किया था, ने अपनी एक्स टाइमलाइन पर घोषणा की और लिखा लिखा, “मेरे प्यारे पिता एएनआर के जन्मदिन पर, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि जिस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को हिलाकर रख दिया था, वह फिर से सिनेमाघरों में धूम मचाने आ रही है। फिल्म SHIVA 14 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में री-रिलीज होगी।”

बता दें साल 1989 में रिलीज हुई यह फिल्म सुपरहिट हुई और फिर बाद में एक कल्ट क्लासिक बन गई। तेलुगु संस्करण का नाम शिवा था, जबकि तमिल संस्करण का नाम उदयम था। दिलचस्प बात यह है कि तमिल संस्करण भी सुपरहिट हो गई।

निर्देशक बोले… अरे नागार्जुन, यह बच्चों की फिल्म नहीं है

फिल्म के निर्देशक राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने नागार्जुन (Nagarjuna Akkineni) की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी। नागार्जुन के ट्वीट का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा, "अरे नागार्जुन, यह बच्चों की फिल्म नहीं है, लेकिन बाल दिवस पर इसकी वापसी से कई बच्चों के चेहरे खिल उठेंगे।”

दमदार कहानी फिल्म की जान

शिव के मुख्य किरदार के इर्द-गिर्द घूमती यह फिल्म, राम गोपाल वर्मा के इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र जीवन के अनुभवों पर आधारित थी। फिल्म में रोमांटिक गाने दमदार एक्शन सीन से लबरेज है। यह फिल्म आपको अंत तक बांधे रखेगी।

फिल्म में नागार्जुन और अमला के अलावा, रघुवरन, तनिकेला भरानी, ​​कोटा श्रीनिवास राव, मुरली मोहन, गोलापुडी मारुति राव, चक्रवर्ती और साई चंद जैसे कलाकार भी थे।

ये भी पढ़ें

अजय देवगन के पिता का चौंकाने वाला राज: 13 साल की उम्र में घर छोड़ा, फिर रच दिया इतिहास
बॉलीवुड
Veeru Devgan father Ajay Devgn

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

20 Sept 2025 02:10 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / वो कौन-सी फिल्म है जिसने भारतीय सिनेमा को हिलाकर रख दिया था… 36 साल बाद वापसी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.