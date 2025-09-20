वो कौन-सी फिल्म है जिसने भारतीय सिनेमा को हिलाकर रख दिया था… 36 साल बाद वापसी

Nagarjuna Shiva Movie Update: भारतीय सिनेमा (बॉलीवुड) में हर दिन 3 या 4 फिल्में रिलीज होती है, इसमें यदि साउथ और रीजनल इंडस्ट्री जैसे भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी इत्यादि को जोड़ दें तो इसकी संख्या 10 से अधिक हो जाएगी। लेकिन कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं जो दशकों तक याद रहती है। ऐसी ही एक फिल्म 36 साल पहले, रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। कहानी भी बाकी फिल्मों से अलग थी, यही कारण था कि फिल्म को आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक, ये फिल्म एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर वापसी के लिए तैयार है।
हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम है 'शिवा' (Shiva)। राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी कल्ट क्लासिक फिल्म में साउथ सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी और अमला मुख्य भूमिका में हैं।
हाल ही में फिल्म के निर्माताओं ने घोषणा की है कि वे इस फिल्म को इस साल 14 नवंबर को फिर से रिलीज करेंगे।
अभिनेता नागार्जुन (Nagarjuna Akkineni), जिन्होंने न केवल फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी, बल्कि जिनके प्रोडक्शन हाउस अन्नपूर्णा स्टूडियोज ने इस सुपरहिट फिल्म का निर्माण किया था, ने अपनी एक्स टाइमलाइन पर घोषणा की और लिखा लिखा, “मेरे प्यारे पिता एएनआर के जन्मदिन पर, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि जिस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को हिलाकर रख दिया था, वह फिर से सिनेमाघरों में धूम मचाने आ रही है। फिल्म SHIVA 14 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में री-रिलीज होगी।”
बता दें साल 1989 में रिलीज हुई यह फिल्म सुपरहिट हुई और फिर बाद में एक कल्ट क्लासिक बन गई। तेलुगु संस्करण का नाम शिवा था, जबकि तमिल संस्करण का नाम उदयम था। दिलचस्प बात यह है कि तमिल संस्करण भी सुपरहिट हो गई।
फिल्म के निर्देशक राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने नागार्जुन (Nagarjuna Akkineni) की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी। नागार्जुन के ट्वीट का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा, "अरे नागार्जुन, यह बच्चों की फिल्म नहीं है, लेकिन बाल दिवस पर इसकी वापसी से कई बच्चों के चेहरे खिल उठेंगे।”
शिव के मुख्य किरदार के इर्द-गिर्द घूमती यह फिल्म, राम गोपाल वर्मा के इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र जीवन के अनुभवों पर आधारित थी। फिल्म में रोमांटिक गाने दमदार एक्शन सीन से लबरेज है। यह फिल्म आपको अंत तक बांधे रखेगी।
फिल्म में नागार्जुन और अमला के अलावा, रघुवरन, तनिकेला भरानी, कोटा श्रीनिवास राव, मुरली मोहन, गोलापुडी मारुति राव, चक्रवर्ती और साई चंद जैसे कलाकार भी थे।