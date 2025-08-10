10 अगस्त 2025,

Rajinikanth’s Debut Film: जानिए किस दोस्त की वजह से मिली थी रजनीकांत को पहली फिल्म ‘Apoorva Raagangal’

Rajinikanth's Debut Film: बस कंडक्टर रहते हुए टिकट काटने के अपने अनोखे स्टाइल के कारण बस कंडक्टर, ड्राइवर्स और पैसेंजर्स के बीच बेहद पॉपुलर थे शिवाजी राव गायकवाड़। उनका यही अंदाज देख कर उनके दोस्त ने दी एक्टिंग में जाने की सलाह और वो बन गए मेगास्टार रजनीकांत उर्फ थलाइवा।

मुंबई

Rashi Sharma

Aug 10, 2025

Rajinikanth in Coolie Movie Poster
रजनीकांत की फिल्म कुली का पोस्टर। (फोटो सोर्स: SunTv 'X Handle)

Rajinikanth's Debut Film: पिछले 50 सालों से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रजनीकांत ने जो पॉपुलैरिटी हासिल की है उसको कोई झुठला नहीं सकता है। आज भी साउथ सिनेमा के इस सुपरस्टार की फिल्मों का उनके फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। इनके चाहने वाले भारत ही नहीं भारत के बाहर विदेशों में भी हैं। रजनीकांत की पॉपुलैरिटी का आलम ये है कि लोग इनको भगवान की तरह पूजते हैं। साउथ में रजनीकांत का एक मंदिर भी बनाया गया है। मगर क्या आपको पता है कि एक्टिंग में अपना लोहा मनवा चुके रजनीकांत को उनकी पहली फिल्म कैसे मिला था, किसने की थी उनकी मदद और किसने दिया था उनको पहला मौका।

इन दिनों रजनीकांत अपनी अपकमिंग फिल्म 'Coolie' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। कभी फिल्म एडवांस बुकिंग को लेकर तो कभी खुद रंजीकान्त की वजह से। बता दें कि डायरेक्टर लोकेश कनगराज की 'Coolie' 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में सुपर स्टार आमिर खान भी रजनीकांत के साथ नजर आएंगे। गौरतलब है कि रजनीकांत की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के साथ बॉलीवुड की एक फिल्म 'War 2' भी रिलीज होने वाली है जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर नजर आने वाले हैं। बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। अब ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती हैं ये तो 14 अगस्त को ही पता चलेगा।

फेमस डायरेक्टर ने सोशल मीडिया से लिया ब्रेक, Rajinikanth बने कारण, पोस्ट शेयर कर बताई वजह
टॉलीवुड
Lokesh Kanagaraj-Rajinikanth

रजनीकांत उर्फ थलाइवा को पहली फिल्म मिलने की कहानी

रजनीकांत का 'The Rajinikanth' बनने का सफर आसान नहीं था। 12 दिसंबर 1950 को एक मराठी परिवार में रजनीकांत का जन्म हुआ था। इनके माता-पिता जीजाबाई और रामोजी राव के 4 बच्चे थे जिनमें रजनीकांत सबसे छोटे थे। इनका असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। एक फिल्म अभिनेता बनने से पहले रजनी सर ने कई तरह के काम करे क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर चाहे वो कुली का काम हो या फिर बस में कंडक्टर बन टिकट बेचना।

जब रजनीकांत बस में टिकट बेचते थे तब उनका टिकट काटने का अंदाज बेहद ही यूनिक था। टिकट बेचते वक़्त कभी वो अपनी बालों को संवारते थे, कभी सन ग्लासेस को घुमा कर पहनते तो कभी सिगरेट को हवा में उछाल कर पीते थे। अपनी इन्हीं यूनिक स्टाइल की वजह से वो बस में सफर करने वाले हों या बस ड्राइवर्स सबके बीच में फेमस थे। रजनीकांत हमेशा से ही फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते थे लेकिन इंडस्ट्री में पहचान और अभिनय की ज्यादा समझ न होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे।

दोस्त राज बहादुर ने की मदद

रजनीकांत के एक दोस्त थे राज बहादुर जिनको उनके अभिनेता बनने के सपने के बारे में पता था। राज बहादुर ने ही रजनीकांत के एक्टिंग हुनर को देखते हुए उनको एक्टिंग स्कूल मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट एडमिशन लेने के लिए प्रोत्साहित किया था. मगर आर्थिक स्थिति को देखते हुए रजनीकांत के लिए एडमिशन लेना संभव नहीं हो पा रहा था। तब राज बहदुर और कुछ दोस्तों ने मिलकर उनकी मदद की। ये सभी उनकी तरह ही बस कंडक्टर थे। आपको बता दें कि रजनीकांत को तमिल भाषा का ज्ञान नहीं था इसलिए एक्टिंग सीखने के साथ-साथ तमिल भाषा का ज्ञान भी हासिल किया।

एक्टिंग सीखते के दौरान ही रजनीकांत की मुलाकात फिल्म डायरेक्टर के। बालचंद्र से हुई और इन्होंने ही रजनीकांत को फिल्म 'अपूर्वा रागनगाल' में अभिनय करने का मौका दिया। इस फिल्म में उन्होंने विलेन की भूमिका निभाई थी और फिल्म में उनके साथ कमल हासन और श्रीविद्या ने भी अभिनय किया था। फिल्म में इनका नेगेटिव रोल छोटा ही था लेकिन उसी रोल की बूते ही इनको कुछ और फिल्में मिली। हालांकि, शुरूआती 2-3 साल में रजनीकांत को खलनायक के किरदार ही मिले।

इस फिल्म में पहली बार निभाया हीरो का किरदार

मगर वो कहते हैं न कि किस्मत कभी बदल सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ रजनीकांत के साथ और कुछ साल नेगेटिव किरदार निभाने के बाद 1977 में उनको एस.पी. मुथुरमन की फिल्म 'भुवन ओरु केल्विकुरी' में हीरो का रोल मिला और इस फिल्म से उनको अपनी विलेन की इमेज को तोड़ने का मौका मिला। ये फिल्म उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई और मुथुरमम और रजनीकांत की जोड़ी ऐसे जोड़ी बन गई जिसकी फिल्मों का दर्शकों को इंतजार रहता था। इस जोड़ी ने करीब 25 फिल्मों में साथ काम किया।

उसके बाद इस अभिनेता ने मुड़कर नहीं देखा। अपने शुरूआती 10 सालों में इन्होने 100 फिल्मों में अभिनय किया। इन्होने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया और इनकी पहली हिंदी फिल्म 'अंधा कानून थी, जिसमें इनके साथ हिमा मालिनी और अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। रजनीकांत ने तमिल, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु के साथ एक बांग्ला फिल्म में भी काम किया है। साल 2019 और 2021 में रजनीकांत को सिनेमा के सबसे बड़े पुरस्कार 'दादा साहब फाल्के पुरस्कार' से सम्मानित किया जा चुका है। जब रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तब उन्होंने अपने दोस्त राज बहादुर का जिक्र किया था।

रजिनीकांत

