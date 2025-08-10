Rajinikanth’s Debut Film: जानिए किस दोस्त की वजह से मिली थी रजनीकांत को पहली फिल्म ‘Apoorva Raagangal’

इन दिनों रजनीकांत अपनी अपकमिंग फिल्म 'Coolie' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। कभी फिल्म एडवांस बुकिंग को लेकर तो कभी खुद रंजीकान्त की वजह से। बता दें कि डायरेक्टर लोकेश कनगराज की 'Coolie' 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में सुपर स्टार आमिर खान भी रजनीकांत के साथ नजर आएंगे। गौरतलब है कि रजनीकांत की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के साथ बॉलीवुड की एक फिल्म 'War 2' भी रिलीज होने वाली है जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर नजर आने वाले हैं। बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। अब ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती हैं ये तो 14 अगस्त को ही पता चलेगा।