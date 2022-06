'अब नहीं करूंगी दिल की बात!', शिकायत के बाद Sai Pallavi ने दी सफाई; कश्मीरी पंडितों पर दिया था विवादित बयान

हाल में साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी (Sai Pallavi) ने कश्मीरी पंडितों को लेकर एक विवादित बयान देते हुए उसको मॉब लिंचिंग से जोड़ दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई थी. अब एक्ट्रेस ने इस मामले पर अपनी सफाई दी है.

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस साई पल्लवी (Sai Pallavi) ने बेहद कम समय में ही इंडस्ट्री से लेकर अपने फैंस के बीच अपनी बेहद खास पहचान बनाई है. उनको साउथ की नेचुरल ब्यूटी कहा जाता है. बताया जाता है कि वो अपनी शूटिंग के दौरान ज्यादा मेकअप भी नहीं करती हैं और अपने नेचुरल अंदाज में ही हर फिल्म की शूटिंग करती हैं. इसके अलावा उनकी फैन फॉलोइंग काफी भारी संख्या में है. वहीं इन दिनों साई पल्लवी अपनी अपकमिंग तेलुगू फिल्म 'विरता पर्वम' का प्रमोशन कर रही हैं. इस फिल्म में वो राणा दग्गुबाती (Rana Daggubati) के साथ नजर आएंगीं.

