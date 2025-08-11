गरीबी की मार झेली, कॉलेज में तेलुगु पढ़ाई… आज रजनीकांत से भी ज़्यादा अमीर है, साउथ का ये स्टार

Brahmanandam: बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या फिर OTT, हर स्टार का अर्श से फर्श तक पहुंचने का सफर हमेशा प्रेरणादायक होता है। कोई सालों डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के चक्कर काटता है तो कोई खर्चे चलाने के लिए छोटे मोटे काम करता है। मगर एक बात जो है वो ये कि वो संघर्ष करना नहीं छोड़ता है। ऐसे ही एक कलाकार के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। इस कलाकार के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और ये अभिनेता अपनी कॉमेडी से सबको खुब हंसाता भी है। इतना ही नहीं ये एक्टर रजनीकांत से भी ज्यादा अमीर है।
देखा जाये तो जब भी साउथ सिनेमा की बात होती है तो सबसे पहले रजनीकांत, अल्लू अर्जुन, रामचरण, जूनियर एनटीआर, मोहनलाल, थलपति विजय जैसे कलाकारों का नाम सामने आता है। मगर आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उनकी एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग का पूरी साउथ इंडस्ट्री फैन है। इस एक्टर का नाम है ब्र्ह्मानंदम। ब्र्ह्मानंदम को साउथ इंडस्ट्री के स्टार कॉमेडियन के रूप में भी जाना जाता है। इन्होने अभी तक इंडस्ट्री के ज्यादातर लोगों के साथ काम किया है। इसके अलावा वो बॉलीवुड में भी अपने अभिनय का जलवा दिखा चुके हैं।
Brahmanandam का जन्म 1 फरवरी 1956 को आंध्रप्रदेश के छोटे से चागांटी वारि पालेम गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति तंग होने के कारण ब्र्ह्मानंदम का बचपन गरीबी ने बीता था। किसी तरह उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया और परिवार की मदद करने के लिए वहीं के एक कॉलेज में बतौर लेक्चरर तेलुगु पढ़ाने लगे। कॉलेज में फ्री पीरियड के दौरान वो स्टूडेंट्स को मिमिक्री करके दिखाने लगे और मिमिक्री देख कर सभी लोट-पोट हो जाते थे। इस हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी फैन फॉलोविंग बननी तो यही से शुरू हुई थी, बल्कि एक्टिंग का इनका सफर भी यहीं से शुरू हुआ था।
कॉलेज के दिनों में ही एक बार उन्होंने इंटर कॉलेज ड्रामा प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी पहली स्टेज परफॉर्मस से ही उन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग आर्टिस्ट का प्राइज जीत लिया। बस फिर क्या था अभिनय के लिए उनकी रूचि बढ़ने लगी और उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए हाथ-पैर मारना शुरू कर दिया। ब्रह्मानंदम के करियर की पहली फिल्म थी 'चन्ताबाबाई'। फिल्म में उनका रोल छोटा ही था। मगर उस छोटे से रोल में उनके बेहतरीन अभिनय ने उनको पहचान दिलाई और उनको बहुत तारीफ भी मिली। उसके बाद उन्होंने फिल्म 'आहा ना पेल्लांटा' में काम किया और इनके हुनर को उस दौर के सुपरस्टार चिरंजीवी ने पहचान लिया और ब्रह्मानंदम को अपनी फिल्मों में काम देना शुरू कर दिया। इसके बाद से ब्रह्मानंदम के करियर ने उड़ान पकड़ी और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
ब्र्ह्मानंदम ने अपने 4 दशक के फिल्मीं करियर में अलग-अलग भाषाओं की 1100 फिल्मों में काम किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज हो गया। अभी तक कोई इनका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया है। साल 1985 में अपनी करियर की शुरुआत करने वाले इस महान कॉमेडियन ने शुरुआत भले ही छोटे-छोटे रोल से की हो मगर आज आलम ये है कि इंडस्ट्री का हर कलाकार उनके साथ काम करना चाहता है। ब्र्ह्मानंदम ने बॉलीवुड फिल्म में भी काम कर चुके हैं। साल 1999 में रिलीज़ हुई फिल्म सूर्यवंशम में वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आये थे।
इस कलाकार की कॉमिक कॉमेडी इतनी दमदार हैं कि इनको टॉप कॉमेडियन का खिताब भी मिल चुका है। अपनी कॉमेडी से सबको गुदगुदाने वाले और अपने किरदाओं में जान फूंक देने वाले ब्र्ह्मानंदम कमाई के मामले में आज उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि सब उनके पीछे हैं। अभिनय जगत में इनके योगदान के लिए 2009 में इनको पद्मश्री अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।
40 सालों से फिल्मों में सक्रीय ब्र्ह्मानंदम ने शुरुआत भले ही कम से की हो लेकिन आज फिल्म इंडस्ट्री में कमाई के मामले में उनको टॉप और हाईएस्ट पेड एक्टर्स में गिना जाता है। रिपोर्ट्स की मानें तो कॉमेडी का ये राजा एक फिल्म के लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपये चार्ज करता है। मगर आज इनकी नेटवर्थ रजनीकांत से ज्यादा है। नेटवर्थ ज्ञान के अनुसार, ब्र्ह्मानंदम की कुल नेटवर्थ 550 करोड़ है, जबकि मेगास्टार रजनीकांत उर्फ थलाइवा की नेटवर्थ कुल 430 करोड़ की है।