गरीबी की मार झेली, कॉलेज में तेलुगु पढ़ाई… आज रजनीकांत से भी ज़्यादा अमीर है, साउथ का ये स्टार

कॉलेज के दिनों में ही एक बार उन्होंने इंटर कॉलेज ड्रामा प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी पहली स्टेज परफॉर्मस से ही उन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग आर्टिस्ट का प्राइज जीत लिया। बस फिर क्या था अभिनय के लिए उनकी रूचि बढ़ने लगी और उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए हाथ-पैर मारना शुरू कर दिया। ब्रह्मानंदम के करियर की पहली फिल्म थी 'चन्ताबाबाई'। फिल्म में उनका रोल छोटा ही था। मगर उस छोटे से रोल में उनके बेहतरीन अभिनय ने उनको पहचान दिलाई और उनको बहुत तारीफ भी मिली। उसके बाद उन्होंने फिल्म 'आहा ना पेल्लांटा' में काम किया और इनके हुनर को उस दौर के सुपरस्टार चिरंजीवी ने पहचान लिया और ब्रह्मानंदम को अपनी फिल्मों में काम देना शुरू कर दिया। इसके बाद से ब्रह्मानंदम के करियर ने उड़ान पकड़ी और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।