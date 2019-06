मुंबई। सेलेब्स के नाम पर वैसे तो कई फर्जी अकाउंट सोशल मीडिया साइट्स पर बने हुए हैं, लेकिन एक अकाउंट ऐसा है जिसके फॉलोअर्स की संख्या रियल से भी कहीं ज्यादा है। सुनने में भले ही यह अजीब लगे लेकिन ये सच है। हाल ही में इस फर्जी अकाउंट से फिर मोदी सरकार बनने पर बधाई वाला पोस्ट भी किया गया।

हम बात कर रहे हैं साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस प्रिया भवानी शंकर की। प्रिया के ट्विटर अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या 77 हजार से कुछ ज्यादा है जबकि उनके नाम पर बने फेक अकांउट के 4 लाख 97 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं। इस बात की जानकारी खुद रियल एक्ट्रेस को भी है। समय-समय पर प्रिया फर्जी अकाउंट को चेताती रहती हैं। लेकिन उनके फर्जी अकाउंट पर कोई असर नहीं होता है।

प्रिया के इस फर्जी अकाउंट को देख लगता है जैसे खुद एक्ट्रेस अपने फैंस को जानकारी दे रही हैं। हाल ही में इस अकाउंट से रियल प्रिया की 'मोनस्टर' मूवी के बारे में पोस्ट शेयर किया गया। असल अकाउंट समझ फैंस ने प्रिया और मूवी की जमकर तारीफ की। इसके बाद फेक अकाउंट से नरेन्द्र मोदी के दुबारा पीएम बनने पर भी पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में लिखा था, 'हमारे परमानेंट पीएम नरेन्द्र मोदी सर को बधाई।'

Dear fake profile! I understand your excitement and responsibility in posting something. But pls don’t make it as your duty to embarrass me in an hourly basis. Thanks but no thanks 🙏🏼 https://t.co/teO1K1VC6w — Priya BhavaniShankar (@priya_Bshankar) May 20, 2019

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद असल प्रिया भवानी से रहा नहीं गया। उन्होंने इस पोस्ट को टैग करते हुए जवाब भी दिया। उन्होंने लिखा, 'डियर फेक प्रोफाइल! कुछ भी पोस्ट करते समय मैं तुम्हारा उत्साह और जिम्मेदारी को समझती हूं। लेकिन प्लीज, हर घंटे मेरे को शर्मिन्दा करने की नौकरी ना करें।'

We as a team are so elated with the positivity and love we have been receiving for MONSTER. Check your nearest screens for ‘THE’ monster. Wearing @tamarachennai clicked @kiransaphoto at @Hamsa pic.twitter.com/dolt7wlxeT — Priya BhavaniShankar (@priya_Bshankar) May 18, 2019

आपको बता दें कि तमिल एक्ट्रेस प्रिया के लिए ये कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी उनके नाम पर बने फेक अकाउंट से ऐसे पोस्ट किए जाते रहे हैं। प्रिया भी इन पोस्ट का जवाब देकर चेतावनी देती रहती हैं।

Sorry for the inconvenience caused by fake accounts. Hope to get the issue resolved soon. Thanks for the understanding! @TwitterIndia pic.twitter.com/SiaKagbpir — Priya BhavaniShankar (@priya_Bshankar) October 5, 2018

गौरतलब है कि प्रिया सबसे पहले टीवी शोज में नजर आईं। उनका एक सीरीयल बेहद लोकप्रिय हुआ। इसके बाद उनको फिल्मों के आॅफर आने लगे। उनकी सबसे पहली फिल्म 'Meyaadha Maan' को जबरदस्त सफलता मिली। एक्ट्रेस की दूसरी फिल्म 'Kadaikutty Singam' को भी अपार सफलता मिली। उनके पास इस समय आधा दर्जन से ज्यादा फिल्में हैं। जल्द ही प्रिया टॉलीवुड मूवी भी करने वाली हैं।