ये फेमस एक्ट्रेस लेंगी पति से तलाक, ‘डिवोर्स फोटोशूट’ से किया अनाउंमेंट, बोलीं- मेरे पास 99…

Actress Divorce: इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस ने अपना तलाक अनाउंस किया है। उन्होंने तलाक को बताने का अलग रास्ता निकाला है। उन्होंने तलाक फोटोशूट करवाया और फिर अपने फैंस को इसकी जानकारी दी है। हम बात कर रहे हैं तमिल टीवी एक्ट्रेस शालिनी की। शालिनी ने अपने पति से अलग होने का ऐलान एक अलग और अनोखे तरीके से किया है और इसे उन्होंने 'डिवोर्स फोटोशूट' का नाम दिया। साथ ही अपनी फोटोज भी शेयर की है, जिसमें वह खुशी-खुशी अपनी शादी के रिश्ते को खत्म करने का जश्न मना रही हैं और एक मैसेज भी लिखा है।