Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

Abhinay kinger Dies: फेमस एक्टर की 44 साल की उम्र में मौत, इस गंभीर बीमारी से सूख गया था पूरा शरीर

Abhinay kinger Death: इंडस्ट्री से एक और बड़ी खबर आ रही है। फेमस एक्टर अभिनय किंगर की मौत हो गई है। वह कई सालों से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके कारण उनकी हालत बेहद बुरी हो गई थी। उनके फैंस को यकीन नहीं हो रहा है कि एक्टर हमारे बीच नहीं रहे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 10, 2025

Thulluvadho Ilamai actor Abhinay Kinger

फेमस एक्टर अभिनय किंगर का निधन

Abhinay kinger Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री से आई दुखद खबर आई है कि अभिनेता अभिनय किंगर का निधन हो गया है। उन्होंने महज 44 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाने वाले अभिनय ने सोमवार यानी 10 नवंबर को आखिरी सांस ली। जैसे ही ये खबर आई सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। हर कोई हैरान रह गया। लोग अपने फेवरेट एक्टर की फोटो शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

एक्टर अभिनय किंगर का हुआ निधन (Abhinay kinger Passed Away)

एक्टर अभिनय किंगर का पार्थिव शरीर इस वक्त चेन्नई स्थित उनके घर पर रखा गया है, क्योंकि अभी उनके परिवार के लोग वहां मौजूद नहीं हैं, इसलिए साउथ इंडियन आर्टिस्ट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई है। एक्टर को लेकर खबर है कि वह पिछले कई साल से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके कारण हाल के सालों में उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। बीमारी के चलते एक्टर को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था और उन्होंने अपने इलाज के लिए सार्वजनिक रूप से आर्थिक सहायता की अपील भी की थी।

लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे अभिनय किंगर (Tamil Actor Abhinay kinger Death)

कुछ समय पहले अभिनय ने एक वीडियो शेयर किया था और अपनी गंभीर हालत का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था, "मुझे नहीं पता कि मैं ज्यादा समय तक जीवित रह पाऊंगा या नहीं। डॉक्टरों ने कहा है कि मेरे पास केवल डेढ़ साल का समय है।" बता दें, अभिनय लिवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जिससे उनका वजन काफी कम हो गया था।

धनुष के साथ की थी करियर की शुरुआत (Abhinay kinger Movie)

अभिनय किंगर ने अपने करियर की शुरुआत साल 2002 की हिट फिल्म 'थुल्लुवधो इलमई' से की थी, जिसमें उन्होंने धनुष के साथ काम किया था। यह दोनों कलाकारों की डेब्यू फिल्म थी, जिसने उन्हें असल पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा में 15 से अधिक फिल्मों, विज्ञापनों और वॉयस-ओवर प्रोजेक्ट्स में काम किया। साल 2012 में उन्होंने सुपरहिट फिल्म 'थुप्पाक्की' में विलेन विद्युत जामवाल के किरदार को अपनी आवाज भी दी थी।

धनुष ने की था एक्टर की मदद

रिपोर्ट के अनुसार, कॉमेडियन केपीवाई बाला ने एक्टर की सहायता के लिए एक लाख रुपये का योगदान दिया था, जबकि अभिनेता धनुष ने भी उन्हें पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद दी थी। इन सभी के बावजूद एक्टर का निधन हो गया। अभिनय किंगर का निधन तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tollywood

Updated on:

10 Nov 2025 03:05 pm

Published on:

10 Nov 2025 03:00 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / Abhinay kinger Dies: फेमस एक्टर की 44 साल की उम्र में मौत, इस गंभीर बीमारी से सूख गया था पूरा शरीर

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

इंडस्ट्री का वो बादशाह जिसने ‘सोने की थाली’ में खाया खाना, गया जेल और…इस फिल्म में देखें उनकी पूरी कहानी

टॉलीवुड

साउथ की इस हॉरर फिल्म के आगे Thamma हुई पानी-पानी, आखिर क्यों 18 साल से कम उम्र वालों की एंट्री है बैन

साउथ की इस हॉरर फिल्म के आगे Thamma हुई पानी-पानी, आखिर क्यों 18 साल से कम उम्र वालों की एंट्री है बैन
टॉलीवुड

बुरी फंसी मशहूर कलाकार जसना सलीम, मंदिर में रील बनाना पड़ा भारी

FIR Against Jasna Salim
टॉलीवुड

‘मैं उसके लिए गोली खा सकती हूं…’ रश्मिका ने शादी और अपने पार्टनर को लेकर दिया जवाब

रश्मिका मंदाना
टॉलीवुड

‘Dies Irae’ की डरावनी कहानी, क्या ‘थामा’ को दे पाएगी कड़ी टक्कर?

Dies Irae Scene
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.