Abhinay kinger Dies: फेमस एक्टर की 44 साल की उम्र में मौत, इस गंभीर बीमारी से सूख गया था पूरा शरीर

एक्टर अभिनय किंगर का पार्थिव शरीर इस वक्त चेन्नई स्थित उनके घर पर रखा गया है, क्योंकि अभी उनके परिवार के लोग वहां मौजूद नहीं हैं, इसलिए साउथ इंडियन आर्टिस्ट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई है। एक्टर को लेकर खबर है कि वह पिछले कई साल से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके कारण हाल के सालों में उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। बीमारी के चलते एक्टर को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था और उन्होंने अपने इलाज के लिए सार्वजनिक रूप से आर्थिक सहायता की अपील भी की थी।