Abhinay kinger Dies: फेमस एक्टर की 44 साल की उम्र में मौत, इस गंभीर बीमारी से सूख गया था पूरा शरीर

फेमस एक्टर अभिनय किंगर का निधन
Abhinay kinger Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री से आई दुखद खबर आई है कि अभिनेता अभिनय किंगर का निधन हो गया है। उन्होंने महज 44 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाने वाले अभिनय ने सोमवार यानी 10 नवंबर को आखिरी सांस ली। जैसे ही ये खबर आई सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। हर कोई हैरान रह गया। लोग अपने फेवरेट एक्टर की फोटो शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
एक्टर अभिनय किंगर का पार्थिव शरीर इस वक्त चेन्नई स्थित उनके घर पर रखा गया है, क्योंकि अभी उनके परिवार के लोग वहां मौजूद नहीं हैं, इसलिए साउथ इंडियन आर्टिस्ट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई है। एक्टर को लेकर खबर है कि वह पिछले कई साल से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके कारण हाल के सालों में उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। बीमारी के चलते एक्टर को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था और उन्होंने अपने इलाज के लिए सार्वजनिक रूप से आर्थिक सहायता की अपील भी की थी।
कुछ समय पहले अभिनय ने एक वीडियो शेयर किया था और अपनी गंभीर हालत का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था, "मुझे नहीं पता कि मैं ज्यादा समय तक जीवित रह पाऊंगा या नहीं। डॉक्टरों ने कहा है कि मेरे पास केवल डेढ़ साल का समय है।" बता दें, अभिनय लिवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जिससे उनका वजन काफी कम हो गया था।
अभिनय किंगर ने अपने करियर की शुरुआत साल 2002 की हिट फिल्म 'थुल्लुवधो इलमई' से की थी, जिसमें उन्होंने धनुष के साथ काम किया था। यह दोनों कलाकारों की डेब्यू फिल्म थी, जिसने उन्हें असल पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा में 15 से अधिक फिल्मों, विज्ञापनों और वॉयस-ओवर प्रोजेक्ट्स में काम किया। साल 2012 में उन्होंने सुपरहिट फिल्म 'थुप्पाक्की' में विलेन विद्युत जामवाल के किरदार को अपनी आवाज भी दी थी।
रिपोर्ट के अनुसार, कॉमेडियन केपीवाई बाला ने एक्टर की सहायता के लिए एक लाख रुपये का योगदान दिया था, जबकि अभिनेता धनुष ने भी उन्हें पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद दी थी। इन सभी के बावजूद एक्टर का निधन हो गया। अभिनय किंगर का निधन तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति है।
